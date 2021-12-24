https://ria.ru/20211224/yarmarki-1765318985.html

Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки

Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:13

2021-12-24T13:13

2021-12-24T13:44

экономика

совет федерации рф

евразийский экономический союз

россия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150817/80/1508178001_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_1a4fc60ca52d3e1b2939b0ca903485d9.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки.На них, в частности, будет разрешена дегустация и продажа винодельческой продукции, произведенной в РФ и других странах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки. При этом все торговые места на этих ярмарках должны быть отведены под продажу только такой продукции, а срок проведения мероприятий не должен превышать двух недель.Закон разрешает рекламировать на этих специализированных ярмарках вино, в том числе крепленое и игристое. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.Действующее законодательство не позволяет организовывать в России специализированные ярмарки, направленные на продвижение винодельческой продукции. А реклама вина, произведенного в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и организаций общепита.

https://ria.ru/20211220/vino-1764544631.html

https://ria.ru/20211216/vino-1763985829.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, совет федерации рф, евразийский экономический союз, россия, новости - туризм