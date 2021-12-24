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Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки
Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:13
2021-12-24T13:44
экономика
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россия
новости - туризм
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки.На них, в частности, будет разрешена дегустация и продажа винодельческой продукции, произведенной в РФ и других странах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки. При этом все торговые места на этих ярмарках должны быть отведены под продажу только такой продукции, а срок проведения мероприятий не должен превышать двух недель.Закон разрешает рекламировать на этих специализированных ярмарках вино, в том числе крепленое и игристое. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.Действующее законодательство не позволяет организовывать в России специализированные ярмарки, направленные на продвижение винодельческой продукции. А реклама вина, произведенного в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и организаций общепита.
https://ria.ru/20211220/vino-1764544631.html
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экономика, совет федерации рф, евразийский экономический союз, россия, новости - туризм
13:13 24.12.2021 (обновлено: 13:44 24.12.2021)
 
Совфед разрешил проводить специализированные винодельческие ярмарки

Совфед одобрил закон, разрешающий проводить специализированные винодельческие ярмарки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале
Виноградная лоза и вино в бокале - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон, который разрешает проводить в России специализированные винодельческие ярмарки.
На них, в частности, будет разрешена дегустация и продажа винодельческой продукции, произведенной в РФ и других странах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, за исключением коньяка, бренди и виноградной водки. При этом все торговые места на этих ярмарках должны быть отведены под продажу только такой продукции, а срок проведения мероприятий не должен превышать двух недель.
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Закон разрешает рекламировать на этих специализированных ярмарках вино, в том числе крепленое и игристое. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.
Действующее законодательство не позволяет организовывать в России специализированные ярмарки, направленные на продвижение винодельческой продукции. А реклама вина, произведенного в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на их территории винограда, разрешается только на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и организаций общепита.
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