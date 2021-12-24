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Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге
Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2021
Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:04
2021-12-24T15:18
санкт-петербург
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
снг
россия
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.Поясняется, что в ходе визита в Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. На ней лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ."На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.Предстоящая встреча знаменательна тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ, отмечается в сообщении.
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санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, снг, россия
15:04 24.12.2021 (обновлено: 15:18 24.12.2021)
 
Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в ходе визита в Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. На ней лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
"На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Предстоящая встреча знаменательна тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ, отмечается в сообщении.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
13:40
В МИД оценили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии
 
Санкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияСНГРоссия
 
 
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