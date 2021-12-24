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Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге

Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге - РИА Новости, 24.12.2021

Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:04

2021-12-24T15:04

2021-12-24T15:18

санкт-петербург

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

снг

россия

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МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.Поясняется, что в ходе визита в Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. На ней лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ."На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.Предстоящая встреча знаменательна тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ, отмечается в сообщении.

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санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, снг, россия