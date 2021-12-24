15:04 24.12.2021 (обновлено: 15:18 24.12.2021)
Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместной пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 24 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в неформальном саммите СНГ, на второй день поездки запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в ходе визита в Санкт-Петербурге 28 декабря президент Белоруссии примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. На ней лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.
"На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Предстоящая встреча знаменательна тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ, отмечается в сообщении.