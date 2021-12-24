09:03 24.12.2021 (обновлено: 09:08 24.12.2021)
В ядерной войне не может быть победителей, заявил глава ГА ООН
Глава ГА ООН Шахид заявил, что результатом ядерной войны будет уничтожение человечества
ООН, 24 дек - РИА Новости, Алан Булкаты. Единственным результатом ядерной войны в случае ее развязывания будет уничтожение человечества – в ней не может быть победителей, заявил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН Абдулла Шахид.
"Я полностью согласен с тем, что в ядерной войне не может быть победителей. Единственный результат ядерной войны - уничтожение человечества", - сказал Шахид.
Ранее председатель обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Густаво Слаувинен заявил, что подтверждение президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом принципа, что в ядерной войне не может быть победивших и ее ни в коем случае нельзя допустить, играет положительную роль, равно как и их обязательства по вовлечению в диалог по стратегической стабильности. По мнению Слаувинена, все ядерные государства могли бы рассмотреть возможность принятия аналогичного совместного заявления и диалоговых обязательств.
"ДНЯО является краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения, важной основой для достижения ядерного разоружения и важным элементом в развитии применения ядерной энергии в мирных целях. Нам необходимо удвоить наши усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю", - указал Шахид.
Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
20 октября, 19:45Описаны катастрофические последствия ядерной войны