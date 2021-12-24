https://ria.ru/20211224/vooruzhenie-1765301481.html

В МИД предупредили о закупках Украиной наступательного вооружения

В МИД предупредили о закупках Украиной наступательного вооружения - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД предупредили о закупках Украиной наступательного вооружения

Военный бюджет Украины увеличился на 20%, власти планируют закупать и наступательные вооружения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:03

2021-12-24T12:03

2021-12-24T12:18

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военный бюджет Украины увеличился на 20%, власти планируют закупать и наступательные вооружения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."17 декабря, выступая в Верховной раде, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 миллиардов долларов..., на 20% увеФличился военный бюджет Украины", - сказала Захарова на брифинге."Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны Запада предоставить Киеву, помимо оборонительных, еще и наступательные вооружения, чтобы, видимо, уже вопрос Донбасса закрыть окончательно что ли?" - добавила она.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211224/ukraina-1765303829.html

https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765263276.html

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