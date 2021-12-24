12:03 24.12.2021 (обновлено: 12:18 24.12.2021)
В МИД предупредили о закупках Украиной наступательного вооружения
Представитель МИД Захарова: Власти Украины планируют закупать наступательные вооружения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военный бюджет Украины увеличился на 20%, власти планируют закупать и наступательные вооружения, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17 декабря, выступая в Верховной раде, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал увеличение военного бюджета страны в будущем году до почти 12 миллиардов долларов..., на 20% увеФличился военный бюджет Украины", - сказала Захарова на брифинге.
"Министр обороны Украины Алексей Резников призвал страны Запада предоставить Киеву, помимо оборонительных, еще и наступательные вооружения, чтобы, видимо, уже вопрос Донбасса закрыть окончательно что ли?" - добавила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.