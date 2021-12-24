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В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:50
2021-12-24T10:06
политика
украина
минские соглашения
россия
алексей полищук
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."При наличии политической воли Украина может очень быстро претворить в жизнь все договоренности, достигнутые и в Минске, и в Париже (в 2019 году - ред.). Так было в 2019 году, когда за три месяца президент (Украины) Владимир Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция - ред.) 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците", - сказал Полищук.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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политика, украина, минские соглашения, россия, алексей полищук
09:50 24.12.2021 (обновлено: 10:06 24.12.2021)
 
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям

Дипломат Полищук: Киев может быстро выполнить Минские соглашения, но политической воли нет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"При наличии политической воли Украина может очень быстро претворить в жизнь все договоренности, достигнутые и в Минске, и в Париже (в 2019 году - ред.). Так было в 2019 году, когда за три месяца президент (Украины) Владимир Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция - ред.) 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците", - сказал Полищук.
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ПолитикаУкраинаМинские соглашенияРоссияАлексей Полищук
 
 
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