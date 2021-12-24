https://ria.ru/20211224/volya-1765275809.html
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:50
2021-12-24T09:50
2021-12-24T10:06
политика
украина
минские соглашения
россия
алексей полищук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."При наличии политической воли Украина может очень быстро претворить в жизнь все договоренности, достигнутые и в Минске, и в Париже (в 2019 году - ред.). Так было в 2019 году, когда за три месяца президент (Украины) Владимир Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция - ред.) 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците", - сказал Полищук.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20211223/ukraina-1765113843.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, минские соглашения, россия, алексей полищук
09:50 24.12.2021 (обновлено: 10:06 24.12.2021)
В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
Дипломат Полищук: Киев может быстро выполнить Минские соглашения, но политической воли нет