https://ria.ru/20211224/volya-1765275809.html

В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям

В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям

Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:50

2021-12-24T09:50

2021-12-24T10:06

политика

украина

минские соглашения

россия

алексей полищук

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина при наличии политической воли может быстро выполнить минские договоренности по урегулированию в Донбассе, но этого нет, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."При наличии политической воли Украина может очень быстро претворить в жизнь все договоренности, достигнутые и в Минске, и в Париже (в 2019 году - ред.). Так было в 2019 году, когда за три месяца президент (Украины) Владимир Зеленский выполнил все рекомендации берлинского саммита "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Украина, Франция - ред.) 2016 года, которые его предшественник саботировал три года. Именно это тогда и позволило созвать саммит в Париже. К сожалению, сейчас такая политическая воля в большом дефиците", - сказал Полищук.Читайте полный текст интервью >>>

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политика, украина, минские соглашения, россия, алексей полищук