https://ria.ru/20211224/videoigry-1765253476.html

Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения

Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения - РИА Новости, 24.12.2021

Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения

Американский производитель электромобилей Tesla заблокирует возможность играть в видеоигры во время движения, следует из заявления Национальной администрации... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T01:25

2021-12-24T01:25

2021-12-24T01:25

технологии

авто

tesla motors

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla заблокирует возможность играть в видеоигры во время движения, следует из заявления Национальной администрации безопасности дорожного движения.Ранее американский регулятор заявил, что начал проверку около 580 тысяч электромобилей Tesla, выпущенных с 2017 года, из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения. По мнению администрации, эта функция может отвлекать водителей, что увеличивает риск аварий."В обновлении программного обеспечения функция "Passenger Play" (позволяющая водителям играть в видеоигры) будет не доступна, пока автомобиль находится в движении", - приводит газета Washington Post заявление представителя регулятора Люсии Санчез.Она добавила, что согласно закону о безопасности транспортных средств, производителю автомобилей запрещено продавать машины с дефектами, которые представляют необоснованный риск для безопасности, в том числе отвлекают водителей от безопасного вождения.Видеоигры на центральных дисплеях, по данным регулятора, оказались доступны для водителя во время движения, начиная с декабря 2020 года. До этого функция работала только в припаркованном электромобиле.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

https://ria.ru/20211223/tesla-1765034746.html

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технологии, авто, tesla motors