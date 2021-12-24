https://ria.ru/20211224/videoigry-1765253476.html
Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения - РИА Новости, 24.12.2021
Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
Американский производитель электромобилей Tesla заблокирует возможность играть в видеоигры во время движения, следует из заявления Национальной администрации... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T01:25
2021-12-24T01:25
2021-12-24T01:25
технологии
авто
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla заблокирует возможность играть в видеоигры во время движения, следует из заявления Национальной администрации безопасности дорожного движения.Ранее американский регулятор заявил, что начал проверку около 580 тысяч электромобилей Tesla, выпущенных с 2017 года, из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения. По мнению администрации, эта функция может отвлекать водителей, что увеличивает риск аварий."В обновлении программного обеспечения функция "Passenger Play" (позволяющая водителям играть в видеоигры) будет не доступна, пока автомобиль находится в движении", - приводит газета Washington Post заявление представителя регулятора Люсии Санчез.Она добавила, что согласно закону о безопасности транспортных средств, производителю автомобилей запрещено продавать машины с дефектами, которые представляют необоснованный риск для безопасности, в том числе отвлекают водителей от безопасного вождения.Видеоигры на центральных дисплеях, по данным регулятора, оказались доступны для водителя во время движения, начиная с декабря 2020 года. До этого функция работала только в припаркованном электромобиле.Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://ria.ru/20211223/tesla-1765034746.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии, авто, tesla motors
Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
Tesla заблокирует для водителей возможность играть в видеоигры во время движения
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla заблокирует возможность играть в видеоигры во время движения, следует из заявления Национальной администрации безопасности дорожного движения.
Ранее американский регулятор заявил, что начал проверку около 580 тысяч электромобилей Tesla, выпущенных с 2017 года, из-за жалоб на доступность видеоигр для водителей во время движения. По мнению администрации, эта функция может отвлекать водителей, что увеличивает риск аварий.
"В обновлении программного обеспечения функция "Passenger Play" (позволяющая водителям играть в видеоигры) будет не доступна, пока автомобиль находится в движении", - приводит газета Washington Post
заявление представителя регулятора Люсии Санчез.
Она добавила, что согласно закону о безопасности транспортных средств, производителю автомобилей запрещено продавать машины с дефектами, которые представляют необоснованный риск для безопасности, в том числе отвлекают водителей от безопасного вождения.
Видеоигры на центральных дисплеях, по данным регулятора, оказались доступны для водителя во время движения, начиная с декабря 2020 года. До этого функция работала только в припаркованном электромобиле.
Американская компания Tesla Motors
была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.