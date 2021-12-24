https://ria.ru/20211224/vechorko-1765284256.html

Вечорко рассказал о новогодней мечте

Вечорко рассказал о новогодней мечте - РИА Новости, 24.12.2021

Вечорко рассказал о новогодней мечте

Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что на Новый год загадает побыстрее... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:52

2021-12-24T10:52

2021-12-24T11:20

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что на Новый год загадает побыстрее закончить борьбу с коронавирусом и перейти к нормальной жизни."Хочу, чтобы мы быстрее закончили борьбу с коронавирусом и перешли к нормальной жизни. Невозможно все время жить в напряжении, в каком находятся медицинские работники, да и все люди. И для себя глубоко подумаю о своем личном желании", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какое желание будет загадывать на Новый год.При этом врач уточнил, что прошлогодняя новогодняя мечта – поехать на родину – исполнилась. "Я был там один раз. С детьми. Уехал в пятницу и приехал в воскресенье", - уточнил он.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211224/chudesa-1765270560.html

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