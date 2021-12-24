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https://ria.ru/20211224/vechorko-1765284256.html
Вечорко рассказал о новогодней мечте
Вечорко рассказал о новогодней мечте - РИА Новости, 24.12.2021
Вечорко рассказал о новогодней мечте
Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что на Новый год загадает побыстрее... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:52
2021-12-24T11:20
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
валерий вечорко
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что на Новый год загадает побыстрее закончить борьбу с коронавирусом и перейти к нормальной жизни."Хочу, чтобы мы быстрее закончили борьбу с коронавирусом и перешли к нормальной жизни. Невозможно все время жить в напряжении, в каком находятся медицинские работники, да и все люди. И для себя глубоко подумаю о своем личном желании", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какое желание будет загадывать на Новый год.При этом врач уточнил, что прошлогодняя новогодняя мечта – поехать на родину – исполнилась. "Я был там один раз. С детьми. Уехал в пятницу и приехал в воскресенье", - уточнил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валерий вечорко
10:52 24.12.2021 (обновлено: 11:20 24.12.2021)
 
Вечорко рассказал о новогодней мечте

Главврач Вечорко рассказал о новогодней мечте и как исполнилось прошлогоднее желание

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №15 Валерий Вечорко
Главный врач больницы №15 Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко сообщил в интервью РИА Новости, что на Новый год загадает побыстрее закончить борьбу с коронавирусом и перейти к нормальной жизни.
"Хочу, чтобы мы быстрее закончили борьбу с коронавирусом и перешли к нормальной жизни. Невозможно все время жить в напряжении, в каком находятся медицинские работники, да и все люди. И для себя глубоко подумаю о своем личном желании", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, какое желание будет загадывать на Новый год.
При этом врач уточнил, что прошлогодняя новогодняя мечта – поехать на родину – исполнилась. "Я был там один раз. С детьми. Уехал в пятницу и приехал в воскресенье", - уточнил он.
Читайте полный текст интервью >>
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:17Распространение коронавируса
Главврач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВалерий Вечорко
 
 
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