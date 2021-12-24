Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году
Васильев призвал дозированно использовать тигровый принт в новом году
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Александр Васильев рассказал об уместности тигрового принта в 2022 году. Историк моды отметил, что эта расцветка не теряет своей актуальности, но использовать ее в образе нужно дозированно.
"Если вы тоже хотите следовать модным веяниям, помните, что тигр в образе должен быть дозирован. Это очень яркий и дерзкий принт, поэтому достаточно одной-двух вещей такой расцветки", – рассказал Александр.
В комментарии порталу StarHit ведущий передачи "Модный приговор" призвал вспомнить, что горизонтальные полосы на одежде делают модель шире. Поэтому использовать тигриный принт на разных фигурах нужно с аккуратностью.
"Не забывайте, что горизонтальные полосы всегда полнят, а вертикальные — стройнят. Если ваш тигр расположен горизонтально, вы будете выглядеть шире, чем есть на самом деле, а если вертикально, то уже. Поэтому выбирайте согласно вашей фигуре", – добавил эксперт.
Васильев отметил, что главным трендом следующего сезона станут все оттенки воды – от лазурного до изумрудно-голубого. Также историк моды обратил внимание на блестки в качестве украшений – их можно подобрать под цвет конкретного наряда или использовать универсальный вариант, например, серебряный.
Ранее Александр назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.
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