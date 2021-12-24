https://ria.ru/20211224/vasilev-1765360305.html

Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году

Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году - РИА Новости, 24.12.2021

Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году

Александр Васильев рассказал об уместности тигрового принта в 2022 году. Историк моды отметил, что эта расцветка не теряет своей актуальности, но использовать... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:57

2021-12-24T21:57

2021-12-24T21:57

шоубиз

знаменитости

александр васильев (историк моды)

шоу-бизнес

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153909/25/1539092534_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_d785784a3c9698c744384e43b98365b6.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Александр Васильев рассказал об уместности тигрового принта в 2022 году. Историк моды отметил, что эта расцветка не теряет своей актуальности, но использовать ее в образе нужно дозированно.В комментарии порталу StarHit ведущий передачи "Модный приговор" призвал вспомнить, что горизонтальные полосы на одежде делают модель шире. Поэтому использовать тигриный принт на разных фигурах нужно с аккуратностью.Васильев отметил, что главным трендом следующего сезона станут все оттенки воды – от лазурного до изумрудно-голубого. Также историк моды обратил внимание на блестки в качестве украшений – их можно подобрать под цвет конкретного наряда или использовать универсальный вариант, например, серебряный.Ранее Александр назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.

https://ria.ru/20211208/khromchenko-1762806039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес, стиль жизни