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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/vasilev-1765360305.html
Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году
Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году - РИА Новости, 24.12.2021
Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году
Александр Васильев рассказал об уместности тигрового принта в 2022 году. Историк моды отметил, что эта расцветка не теряет своей актуальности, но использовать... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:57
2021-12-24T21:57
шоубиз
знаменитости
александр васильев (историк моды)
шоу-бизнес
стиль жизни
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Александр Васильев рассказал об уместности тигрового принта в 2022 году. Историк моды отметил, что эта расцветка не теряет своей актуальности, но использовать ее в образе нужно дозированно.В комментарии порталу StarHit ведущий передачи "Модный приговор" призвал вспомнить, что горизонтальные полосы на одежде делают модель шире. Поэтому использовать тигриный принт на разных фигурах нужно с аккуратностью.Васильев отметил, что главным трендом следующего сезона станут все оттенки воды – от лазурного до изумрудно-голубого. Также историк моды обратил внимание на блестки в качестве украшений – их можно подобрать под цвет конкретного наряда или использовать универсальный вариант, например, серебряный.Ранее Александр назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.
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знаменитости, александр васильев (историк моды), шоу-бизнес, стиль жизни
21:57 24.12.2021
 
Васильев рассказал об уместности тигрового принта в новом году

Васильев призвал дозированно использовать тигровый принт в новом году

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев во время презентации своей книги "Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров". 2 декабря 2018
Историк моды Александр Васильев во время презентации своей книги Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров. 2 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Александр Васильев рассказал об уместности тигрового принта в 2022 году. Историк моды отметил, что эта расцветка не теряет своей актуальности, но использовать ее в образе нужно дозированно.

"Если вы тоже хотите следовать модным веяниям, помните, что тигр в образе должен быть дозирован. Это очень яркий и дерзкий принт, поэтому достаточно одной-двух вещей такой расцветки", – рассказал Александр.

В комментарии порталу StarHit ведущий передачи "Модный приговор" призвал вспомнить, что горизонтальные полосы на одежде делают модель шире. Поэтому использовать тигриный принт на разных фигурах нужно с аккуратностью.

"Не забывайте, что горизонтальные полосы всегда полнят, а вертикальные — стройнят. Если ваш тигр расположен горизонтально, вы будете выглядеть шире, чем есть на самом деле, а если вертикально, то уже. Поэтому выбирайте согласно вашей фигуре", – добавил эксперт.

Васильев отметил, что главным трендом следующего сезона станут все оттенки воды – от лазурного до изумрудно-голубого. Также историк моды обратил внимание на блестки в качестве украшений – их можно подобрать под цвет конкретного наряда или использовать универсальный вариант, например, серебряный.
Ранее Александр назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.
Международный редакционный директор Les Editions Jalou Эвелина Хромченко - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:25Шоубиз
Хромченко назвала омолаживающие оттенки цветов в одежде
 
ШоубизЗнаменитостиАлександр Васильев (историк моды)Шоу-бизнесСтиль жизни
 
 
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