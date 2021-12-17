https://ria.ru/20211217/vasilev-1764267784.html

Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости

Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости - РИА Новости, 17.12.2021

Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости

Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:24

2021-12-17T16:24

2021-12-17T16:24

шоубиз

шоу-бизнес

александр васильев (историк моды)

знаменитости

вячеслав манучаров

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.Васильев добавил, что бесполая одежда ведет к тому, чтобы люди не нравились друг к другу.По словам ведущего "Модного приговора", все женщины сегодня ходят в брюках, в трикотаже. Единственная разница – форма нижнего белья. Васильев отметил, что "у мужчин все-таки нет бюстгальтера, по крайней мере, пока". Все остальное – одинаковое, даже длина волос.По словам историка моды в интервью Вячеславу Манучарову, зачастую на программе "Модный приговор" они не могут определить, кому принадлежит гардероб – мужчине или женщине. Васильев отметил, что моду на стиль унисекс он предсказал еще 20 лет назад, добавив, что платье останется редкой привилегией для особых случаев.

https://ria.ru/20211217/buzova-1764219301.html

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шоу-бизнес, александр васильев (историк моды), знаменитости, вячеслав манучаров