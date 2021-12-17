https://ria.ru/20211217/vasilev-1764267784.html
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости - РИА Новости, 17.12.2021
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости
Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:24
2021-12-17T16:24
2021-12-17T16:24
шоубиз
шоу-бизнес
александр васильев (историк моды)
знаменитости
вячеслав манучаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153164/47/1531644707_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_17adb05be1edf8b4538e0cd25273d1cd.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.Васильев добавил, что бесполая одежда ведет к тому, чтобы люди не нравились друг к другу.По словам ведущего "Модного приговора", все женщины сегодня ходят в брюках, в трикотаже. Единственная разница – форма нижнего белья. Васильев отметил, что "у мужчин все-таки нет бюстгальтера, по крайней мере, пока". Все остальное – одинаковое, даже длина волос.По словам историка моды в интервью Вячеславу Манучарову, зачастую на программе "Модный приговор" они не могут определить, кому принадлежит гардероб – мужчине или женщине. Васильев отметил, что моду на стиль унисекс он предсказал еще 20 лет назад, добавив, что платье останется редкой привилегией для особых случаев.
https://ria.ru/20211217/buzova-1764219301.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153164/47/1531644707_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_019a9302785b24392906c089b9f2f077.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, александр васильев (историк моды), знаменитости, вячеслав манучаров
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости
Васильев в интервью Манучарову назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.
"Самое страшное в моде сегодня – унисекс. Все мешковатые, в спортивных костюмах… Обувь потеряла всякую половую принадлежность. В такой обуви, как у меня, может быть любая девушка", – отметил историк моды.
Васильев добавил, что бесполая одежда ведет к тому, чтобы люди не нравились друг к другу.
"Маской закрыто лицо – никакого флирта, никакой улыбки, никакого радостного общения. Нам не надо столько людей на земле… <…> Нас хотят "почистить" без войны. Например, пропагандировать другие формы физиологических отношений, либо сделать так, чтобы люди друг другу не нравились", – рассказал Александр.
По словам ведущего "Модного приговора", все женщины сегодня ходят в брюках, в трикотаже. Единственная разница – форма нижнего белья. Васильев отметил, что "у мужчин все-таки нет бюстгальтера, по крайней мере, пока". Все остальное – одинаковое, даже длина волос.
"Мужчины обычно возбуждаются, когда видят красивое платьице, ножки женщины, чулочки, каблучки, маникюр… У них появляется игривость. А в спортивном костюме какая игривость?" – заключил Александр.
По словам историка моды в интервью
Вячеславу Манучарову, зачастую на программе "Модный приговор" они не могут определить, кому принадлежит гардероб – мужчине или женщине. Васильев отметил, что моду на стиль унисекс он предсказал еще 20 лет назад, добавив, что платье останется редкой привилегией для особых случаев.