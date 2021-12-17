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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211217/vasilev-1764267784.html
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости - РИА Новости, 17.12.2021
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости
Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:24
2021-12-17T16:24
шоубиз
шоу-бизнес
александр васильев (историк моды)
знаменитости
вячеслав манучаров
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.Васильев добавил, что бесполая одежда ведет к тому, чтобы люди не нравились друг к другу.По словам ведущего "Модного приговора", все женщины сегодня ходят в брюках, в трикотаже. Единственная разница – форма нижнего белья. Васильев отметил, что "у мужчин все-таки нет бюстгальтера, по крайней мере, пока". Все остальное – одинаковое, даже длина волос.По словам историка моды в интервью Вячеславу Манучарову, зачастую на программе "Модный приговор" они не могут определить, кому принадлежит гардероб – мужчине или женщине. Васильев отметил, что моду на стиль унисекс он предсказал еще 20 лет назад, добавив, что платье останется редкой привилегией для особых случаев.
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шоу-бизнес, александр васильев (историк моды), знаменитости, вячеслав манучаров
16:24 17.12.2021
 
Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости

Васильев в интервью Манучарову назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкИсторик моды Александр Васильев. Архивное фото
Историк моды Александр Васильев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Александр Васильев назвал моду на унисекс причиной снижения рождаемости.

"Самое страшное в моде сегодня – унисекс. Все мешковатые, в спортивных костюмах… Обувь потеряла всякую половую принадлежность. В такой обуви, как у меня, может быть любая девушка", – отметил историк моды.

Васильев добавил, что бесполая одежда ведет к тому, чтобы люди не нравились друг к другу.

"Маской закрыто лицо – никакого флирта, никакой улыбки, никакого радостного общения. Нам не надо столько людей на земле… <…> Нас хотят "почистить" без войны. Например, пропагандировать другие формы физиологических отношений, либо сделать так, чтобы люди друг другу не нравились", – рассказал Александр.

По словам ведущего "Модного приговора", все женщины сегодня ходят в брюках, в трикотаже. Единственная разница – форма нижнего белья. Васильев отметил, что "у мужчин все-таки нет бюстгальтера, по крайней мере, пока". Все остальное – одинаковое, даже длина волос.

"Мужчины обычно возбуждаются, когда видят красивое платьице, ножки женщины, чулочки, каблучки, маникюр… У них появляется игривость. А в спортивном костюме какая игривость?" – заключил Александр.

По словам историка моды в интервью Вячеславу Манучарову, зачастую на программе "Модный приговор" они не могут определить, кому принадлежит гардероб – мужчине или женщине. Васильев отметил, что моду на стиль унисекс он предсказал еще 20 лет назад, добавив, что платье останется редкой привилегией для особых случаев.
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ШоубизШоу-бизнесАлександр Васильев (историк моды)ЗнаменитостиВячеслав Манучаров
 
 
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