https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765279113.html

Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко

Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко - РИА Новости, 24.12.2021

Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко

Прошедшие испытание аппаратом ИВЛ становятся ярыми сторонниками вакцинации, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:18

2021-12-24T10:18

2021-12-24T11:19

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Прошедшие испытание аппаратом ИВЛ становятся ярыми сторонниками вакцинации, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко."Обида, конечно, есть. Она есть у каждого, кто перенес это заболевание в тяжелой форме и вынужден был проходить лечение в отделениях реанимации. А те, кто прошел испытание аппаратом ИВЛ, однозначно становится ярыми сторонниками своевременной вакцинации", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, есть ли обида на себя у тех пациентов, кто не вакцинировался и попал под Новый год на больничную койку.При этом он отметил, что дежурство в новогоднюю ночь – это нормальное состояние для медицинских сотрудников, больница работает круглосуточно. "Средства индивидуальной защиты, конечно, ситуацию меняют, ситуация нестандартная. За это время, за два года, мы привыкли… Точнее, даже не привыкли, а смирились. А другого варианта и нет", - сказал собеседник агентства.Врач добавил, что в больнице планируют воодушевлять коллектив и поздравят работников с Новым годом.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211224/chudesa-1765270560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211223/putin-1765090114.html

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