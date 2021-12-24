https://ria.ru/20211224/vaktsinatsiya-1765279113.html
Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко
Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко - РИА Новости, 24.12.2021
Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко
Прошедшие испытание аппаратом ИВЛ становятся ярыми сторонниками вакцинации, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:18
2021-12-24T10:18
2021-12-24T11:19
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Прошедшие испытание аппаратом ИВЛ становятся ярыми сторонниками вакцинации, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко."Обида, конечно, есть. Она есть у каждого, кто перенес это заболевание в тяжелой форме и вынужден был проходить лечение в отделениях реанимации. А те, кто прошел испытание аппаратом ИВЛ, однозначно становится ярыми сторонниками своевременной вакцинации", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, есть ли обида на себя у тех пациентов, кто не вакцинировался и попал под Новый год на больничную койку.При этом он отметил, что дежурство в новогоднюю ночь – это нормальное состояние для медицинских сотрудников, больница работает круглосуточно. "Средства индивидуальной защиты, конечно, ситуацию меняют, ситуация нестандартная. За это время, за два года, мы привыкли… Точнее, даже не привыкли, а смирились. А другого варианта и нет", - сказал собеседник агентства.Врач добавил, что в больнице планируют воодушевлять коллектив и поздравят работников с Новым годом.Читайте полный текст интервью >>
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10:18 24.12.2021 (обновлено: 11:19 24.12.2021)
Прошедшие испытание ИВЛ становятся сторонниками вакцинации, заявил Вечорко
Главврач Вечорко заявил, что прошедшие через ИВЛ становятся ярыми сторонниками вакцинации
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости.
Прошедшие испытание аппаратом ИВЛ становятся ярыми сторонниками вакцинации, сообщил в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко
.
"Обида, конечно, есть. Она есть у каждого, кто перенес это заболевание в тяжелой форме и вынужден был проходить лечение в отделениях реанимации. А те, кто прошел испытание аппаратом ИВЛ, однозначно становится ярыми сторонниками своевременной вакцинации", - сказал Вечорко, отвечая на вопрос, есть ли обида на себя у тех пациентов, кто не вакцинировался и попал под Новый год на больничную койку.
При этом он отметил, что дежурство в новогоднюю ночь – это нормальное состояние для медицинских сотрудников, больница работает круглосуточно. "Средства индивидуальной защиты, конечно, ситуацию меняют, ситуация нестандартная. За это время, за два года, мы привыкли… Точнее, даже не привыкли, а смирились. А другого варианта и нет", - сказал собеседник агентства.
Врач добавил, что в больнице планируют воодушевлять коллектив и поздравят работников с Новым годом.