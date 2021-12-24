08:52 24.12.2021 (обновлено: 09:07 24.12.2021)
Председатель Генассамблеи ООН Шахид рассказал о темпах вакцинации в Африке
Председатель ГА ООН Шахид: только в пяти странах Африки привьют 40% населения к концу года
© AP Photo / Denis FarrellЖенщина во время вакцинации против COVID-19 в ЮАР
© AP Photo / Denis Farrell
ООН, 24 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Только пять африканских стран достигнут цели по вакцинации 40% своего населения от коронавируса к концу 2021 года, заявил в интервью РИА Новости председатель ГА ООН Абдулла Шахид.
Ранее ВОЗ обнародовала стратегию вакцинации, согласно которой нужно привить 40% людей во всех странах к концу этого года и 70% - к середине следующего. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что при нынешних темпах вакцинации 70% населения Африки сможет привиться от коронавируса лишь к августу 2024 года. Он отметил, что 98 стран мира уже не смогли достичь показателя в 40% к концу года.
"Я так понимаю, что только пять африканских стран, как ожидается, достигнут цели по полной вакцинации 40% своего населения к концу года", - сказал Шахид.
По его словам, только 5% людей в странах с низким уровнем дохода получили свою первую дозу вакцины от COVID-19, тогда как в более чем 70% стран с высоким уровнем дохода этот показатель составляет более 40% от их населения. Равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам имеет решающее значение, и Африку нельзя оставлять позади, добавил председатель.
Шахид призвал устранить существующее неравенство в вопросе глобального распространения вакцин. "Единственный способ остановить распространение COVID и возникновение штаммов - обеспечить вакцинами всех и повсюду. Я созываю тематические дебаты высокого уровня по вакцинам в Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке 13 января с целью мобилизовать политическую волю для доставки вакцин туда, где они больше всего нужны, и с целью побудить тех, у кого есть доступ к ним, прививаться", - заявил председатель ГА ООН.
Шахид также призвал обеспечить достижение глобальной цели по вакцинации 70% населения в 2022 году.