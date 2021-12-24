https://ria.ru/20211224/ukrainka-1765350405.html

В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix

В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix - РИА Новости, 24.12.2021

В Киеве возмутились образом украинки в сериале Netflix

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмутился тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный"... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:24

2021-12-24T15:24

2021-12-24T15:53

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КИЕВ, 24 дек – РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко возмутился тем, что в новом сезоне сериала Netflix "Эмили в Париже" создан "карикатурный" и "оскорбительный" образ украинки, намерен направить по этому поводу письмо компании."В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", - написал Ткаченко в Telegram в пятницу.По его мнению, Netflix хорошо знаком с Украиной и мог бы не допускать подобных ошибок. Министр отметил, что в целом сериал довольно неплох и развлекательный, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов.Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года она занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.

https://ria.ru/20210930/draka-1752498655.html

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в мире, украина, netflix, новости культуры, кино и сериалы