Неуклюжая армия НАТО станет катастрофой для Америки

17:01 24.12.2021 (обновлено: 19:06 24.12.2021)
"Неуклюжее сборище": американским войскам предрекли провал на Украине
The American Conservative: американские войска на Украине станут легкой добычей для России
© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии во время протестов в Вашингтоне, США
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Политика многообразия и инклюзивности, царящая в американской армии, может обернуться для нее катастрофой в случае российско-украинской конфронтации, пишет бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.
По словам автора статьи, нежелание Вашингтона признать стратегические интересы Москвы приведет к тому, что он и его союзники столкнутся с испытаниями, "которых они вполне могли бы избежать и которые они вряд ли выдержат". Макгрегор отметил, что при значительной разнице в расходах на оборону российские войска не только не уступают, но во многом превосходят американские благодаря грамотным реформам.
Речь идет, в частности, об увольнении консервативно настроенных высших чинов и "омоложении" личного состава, в результате чего появились "высокоманевренные воинские формирования меньшей численности, но повышенной боеспособности". В то же время страны НАТО демонстрируют абсолютную несогласованность и неопытность, подчеркнул экс-советник.
"Далеко на западе, за польской границей, развернуто неуклюжее сборище из Сухопутных войск США и НАТО, которые, несмотря на многолетнее взаимодействие, до сих пор не научились воевать эффективно — как единый боевой организм", — отметил Макгрегор, пояснив, что операции в Афганистане и Ираке наглядно показали разобщенность союзников, а для российских военных они при случае станут "легкой добычей".
Виной этому, по мнению специалиста, стала политика многообразия и инклюзивности, которая только деморализует войска, лишая их целеустремленности и сплоченности. Кроме того, США постоянно занимаются демонстрацией военной мощи, но только по отношению к тем противникам, у которых даже толком нет армий, средств ПВО и авиации. Что касается Украины, то цели Вашингтона в этой стране, равно как успех при противостоянии с Москвой, весьма сомнительны. А в случае провала и Штатам, и их союзникам грозит мощное недовольство как внутри страны, так и за рубежом.
"Но администрация Байдена, как и многие привилегированные классы до нее, может отдать предпочтение "полному уничтожению", лишь бы не признавать, что ее самые заветные убеждения — на самом деле абсолютное заблуждение", — подытожил автор.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно напоминали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Накануне Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>