Украина пугает Россию "страшным поражением"

В Киеве пригрозили России "страшным поражением"
Советник офиса Зеленского Арестович пригрозил России "страшным поражением" в случае войны
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия не готова к войне с Украиной, и Западу стоит пересмотреть взгляды на мощь ее армии, утверждает советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
По его словам, на границе с Украиной сосредоточены 170 тысяч солдат, однако они не смогут победить в случае противостояния. Арестович считает, что у российских войск "очень низкая степень готовности", а слухи об их мощи сильно преувеличены. Исходя из этого, Москву в случае открытого конфликта ждут серьезные проблемы, подчеркнул он.
"Если сами россияне находятся, включая Путина, в плену мифов о своей же собственной мощи, они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным поражением. Страшным для них", — заявил Арестович в эфире интернет-канала Politeka, отметив, что он знает о "реальном" положении дел в российской армии, поэтому странам Запада тоже надо перестать бояться Москву.
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно напоминали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Накануне Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает.