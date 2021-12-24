https://ria.ru/20211224/ukraina-1765323449.html

Украина пугает Россию "страшным поражением"

В Киеве пригрозили России "страшным поражением" - РИА Новости, 24.12.2021

Украина пугает Россию "страшным поражением"

Россия не готова к войне с Украиной, и Западу стоит пересмотреть взгляды на мощь ее армии, утверждает советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:32

2021-12-24T13:32

2021-12-24T13:32

украина

киев

москва

владимир путин

нато

россия

алексей арестович

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россия не готова к войне с Украиной, и Западу стоит пересмотреть взгляды на мощь ее армии, утверждает советник главы офиса президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.По его словам, на границе с Украиной сосредоточены 170 тысяч солдат, однако они не смогут победить в случае противостояния. Арестович считает, что у российских войск "очень низкая степень готовности", а слухи об их мощи сильно преувеличены. Исходя из этого, Москву в случае открытого конфликта ждут серьезные проблемы, подчеркнул он."Если сами россияне находятся, включая Путина, в плену мифов о своей же собственной мощи, они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным поражением. Страшным для них", — заявил Арестович в эфире интернет-канала Politeka, отметив, что он знает о "реальном" положении дел в российской армии, поэтому странам Запада тоже надо перестать бояться Москву.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно напоминали в Кремле, подобные выпады используют в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Накануне Владимир Путин, во время пресс-конференции отвечая на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" России на Украину, указал, что Москва никому не угрожает.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765287149.html

https://ria.ru/20211224/nato-1765271554.html

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украина, киев, москва, владимир путин, нато, россия, алексей арестович