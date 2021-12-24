https://ria.ru/20211224/ukraina-1765305804.html
Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, заявила Захарова
Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, заявила Захарова - РИА Новости, 24.12.2021
Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, заявила Захарова
Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, РФ призывает мировое сообщество не допустить повторения ошибок XX века, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:28
2021-12-24T12:28
2021-12-24T12:28
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
политика
мария захарова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, РФ призывает мировое сообщество не допустить повторения ошибок XX века, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, РФ призывает "мировое сообщество не допустить повторения ошибок XX века".Власти России не раз заявляли о том, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент РФ отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20211223/putin-1765206407.html
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украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, политика, мария захарова
Украина превратилась в кузницу боевиков-неонацистов, заявила Захарова
Представитель МИД Захарова назвала Украину кузницей боевиков-неонацистов