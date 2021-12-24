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https://ria.ru/20211224/ukraina-1765274797.html
Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 24.12.2021
Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
Москва не отказывается от контактов с Киевом, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений России и Украины, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:43
2021-12-24T09:43
в мире
киев
москва
владимир путин
владимир зеленский
снг
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва не отказывается от контактов с Киевом, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений России и Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у него нет общения с президентом РФ Владимиром Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате. Украинский лидер также заявлял, что не исключает возможности создания отдельного формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу."Мы никогда не отказывались от двусторонних контактов с Киевом на любом уровне по вопросам российско-украинских отношений. Но конфликт в Донбассе не является частью двусторонней повестки. Это внутренний украинский конфликт, и Киеву надо обсуждать его урегулирование с Донецком и Луганском, как это записано в "Комплексе мер", а не с Москвой", - сказал Полищук.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
https://ria.ru/20211224/ukraina-1765274122.html
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в мире, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, снг, нато, ситуация в днр и лнр, россия, алексей полищук
09:43 24.12.2021
 
Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД

Дипломат Полищук: Россия не отказывается от контактов с Киевом, но не по Донбассу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Москва не отказывается от контактов с Киевом, но не по Донбассу, так как это не вопрос двусторонних отношений России и Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у него нет общения с президентом РФ Владимиром Путиным, но Киев готов к встрече с Москвой в любом формате. Украинский лидер также заявлял, что не исключает возможности создания отдельного формата прямых переговоров с Путиным по Донбассу.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:38
США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
"Мы никогда не отказывались от двусторонних контактов с Киевом на любом уровне по вопросам российско-украинских отношений. Но конфликт в Донбассе не является частью двусторонней повестки. Это внутренний украинский конфликт, и Киеву надо обсуждать его урегулирование с Донецком и Луганском, как это записано в "Комплексе мер", а не с Москвой", - сказал Полищук.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным Донецкой и Луганской народных республик, жертвами конфликта стали около 6,8 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне НАТО перебрасывает технику к границам РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:23
НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России, заявили в МИД
 
В миреКиевМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСНГНАТОСитуация в ДНР и ЛНРРоссияАлексей Полищук
 
 
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