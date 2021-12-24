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Саудовская Аравия нанесла удары по столице Йемена

Саудовская Аравия нанесла удары по столице Йемена - РИА Новости, 24.12.2021

Саудовская Аравия нанесла удары по столице Йемена

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T03:40

2021-12-24T03:40

2021-12-24T05:10

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КАИР/ДОХА, 24 дек - РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по столице Йемена Сане после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории главного йеменского стадиона, выдвинутого к правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам), сообщил РИА Новости источник в местных органах власти в Сане.В свою очередь в заявлении коалиции для саудовского телеканала "Аль-Ихбария" говорится, что за данное хуситам время они переместили оружие со стадиона в лагерь и удалось попасть по девяти схронам с оружием.Рано утром в пятницу арабская коалиция объявила об окончании шестичасового срока, необходимого для исполнения хуситами ультиматума о вывозе оружия со стадиона "Аль-Таура" в Сане, где базируется и проводит тренировки национальная команда по футболу.В ответ на требование коалиции очистить стадион один из лидеров йеменской группировки "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси призвал представителей ООН отправиться на стадион "Аль-Тавра" в спортивном городке на севере Саны, чтобы проверить там наличие оружия, в хранении которого арабская коалиция обвинила группировку, пообещав передать это оружие сотрудникам ООН. Он сравнил действия саудовцев с бомбежками израильтянами сектора Газа.

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в мире, сана, оон, йемен, саудовская аравия