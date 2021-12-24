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Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых
Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых - РИА Новости, 24.12.2021
Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых
Власти продолжат поддерживать молодых учёных и налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом в рамках задачи по укреплению инновационного потенциала... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T21:41
2021-12-24T21:41
общество
владимир путин
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти продолжат поддерживать молодых учёных и налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом в рамках задачи по укреплению инновационного потенциала регионов страны, пообещал зампред Совбеза РФ, зампред Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев."Президент поставил важную задачу – укреплять инновационный потенциал регионов страны. Продолжим создавать передовые научные и образовательные центры по всей России, поддерживать молодых исследователей и учёных, налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом, заниматься широким научным просвещением. Рассчитываем на активное участие в этой работе региональных властей", - написал Медведев в своих соцсетях по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию при Президенте РФ, которое состоялось в пятницу.Он отметил, что в уходящем году значительно изменился характер работы Совета по науке и образованию, обновились его состав и президиум."Мы последовательно выстраивали слаженное взаимодействие между органами государственной власти, бизнесом, научными, образовательными и общественными организациями. Это помогло глубокой проработке федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов, позволило начать формирование иной, более эффективной системы управления наукой", - написал Медведев.Он пообещал, что активная работа над научно-технологическим развитием страны будет продолжена в течение научного десятилетия, которое объявил президент РФ Владимир Путин.
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общество, владимир путин, дмитрий медведев, россия
21:41 24.12.2021
 
Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых

Зампред Совбеза Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти продолжат поддерживать молодых учёных и налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом в рамках задачи по укреплению инновационного потенциала регионов страны, пообещал зампред Совбеза РФ, зампред Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев.
"Президент поставил важную задачу – укреплять инновационный потенциал регионов страны. Продолжим создавать передовые научные и образовательные центры по всей России, поддерживать молодых исследователей и учёных, налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом, заниматься широким научным просвещением. Рассчитываем на активное участие в этой работе региональных властей", - написал Медведев в своих соцсетях по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию при Президенте РФ, которое состоялось в пятницу.
Он отметил, что в уходящем году значительно изменился характер работы Совета по науке и образованию, обновились его состав и президиум.
"Мы последовательно выстраивали слаженное взаимодействие между органами государственной власти, бизнесом, научными, образовательными и общественными организациями. Это помогло глубокой проработке федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов, позволило начать формирование иной, более эффективной системы управления наукой", - написал Медведев.
Он пообещал, что активная работа над научно-технологическим развитием страны будет продолжена в течение научного десятилетия, которое объявил президент РФ Владимир Путин.
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