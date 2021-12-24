https://ria.ru/20211224/uchenye-1765423643.html

Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых

Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых - РИА Новости, 24.12.2021

Медведев заявил, что власти продолжат поддерживать молодых ученых

Власти продолжат поддерживать молодых учёных и налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом в рамках задачи по укреплению инновационного потенциала... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:41

2021-12-24T21:41

2021-12-24T21:41

общество

владимир путин

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Власти продолжат поддерживать молодых учёных и налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом в рамках задачи по укреплению инновационного потенциала регионов страны, пообещал зампред Совбеза РФ, зампред Совета при президенте РФ по науке и образованию Дмитрий Медведев."Президент поставил важную задачу – укреплять инновационный потенциал регионов страны. Продолжим создавать передовые научные и образовательные центры по всей России, поддерживать молодых исследователей и учёных, налаживать сотрудничество между наукой и бизнесом, заниматься широким научным просвещением. Рассчитываем на активное участие в этой работе региональных властей", - написал Медведев в своих соцсетях по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию при Президенте РФ, которое состоялось в пятницу.Он отметил, что в уходящем году значительно изменился характер работы Совета по науке и образованию, обновились его состав и президиум."Мы последовательно выстраивали слаженное взаимодействие между органами государственной власти, бизнесом, научными, образовательными и общественными организациями. Это помогло глубокой проработке федеральных научно-технических программ и важнейших инновационных проектов, позволило начать формирование иной, более эффективной системы управления наукой", - написал Медведев.Он пообещал, что активная работа над научно-технологическим развитием страны будет продолжена в течение научного десятилетия, которое объявил президент РФ Владимир Путин.

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общество, владимир путин, дмитрий медведев, россия