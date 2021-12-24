https://ria.ru/20211224/tsirkon-1765376547.html

В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"

В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон" - РИА Новости, 24.12.2021

В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"

Президент России Владимир Путин рассказал о последних испытаниях системы "Циркон". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:00

2021-12-24T17:00

2021-12-24T18:12

безопасность

циркон

россия

владимир путин

государственный совет рф

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о последних испытаниях системы "Циркон".По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.Президент также поздравил коллективы, которые работали над системой, передав слова благодарности разработчикам, инженерам и конструкторам.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.

https://ria.ru/20211220/obnosov-1764628096.html

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безопасность, циркон, россия, владимир путин, государственный совет рф