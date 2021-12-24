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В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"
В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон" - РИА Новости, 24.12.2021
В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"
Президент России Владимир Путин рассказал о последних испытаниях системы "Циркон". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:00
2021-12-24T17:00
2021-12-24T18:12
безопасность
циркон
россия
владимир путин
государственный совет рф
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о последних испытаниях системы "Циркон".По его словам, это большое событие в жизни страны и шаг в сторону повышения ее безопасности и обороноспособности.Президент также поздравил коллективы, которые работали над системой, передав слова благодарности разработчикам, инженерам и конструкторам.Ракеты "Циркон" способны развивать скорость до девяти Махов (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), заявленная дальность — более тысячи километров.Ими планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и строящиеся.
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безопасность, циркон, россия, владимир путин, государственный совет рф
17:00 24.12.2021 (обновлено: 18:12 24.12.2021)
В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон"
Путин сообщил об успешном залповом пуске гиперзвуковой системы "Циркон"