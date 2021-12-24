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Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу" - РИА Новости, 24.12.2021
Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
Циклон "Квинтинус" принесёт в Москву снегопады, метели и "барическую пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:41
2021-12-24T09:41
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Циклон "Квинтинус" принесёт в Москву снегопады, метели и "барическую пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется позёмок - ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. "В результате на город обрушится, как минимум, до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500-2000 метров", - подчеркнул он.Тишковец рассказал, что в субботу ночная температура в Москве составит минус 9-11, в Подмосковье минус 8-13, днем в городе минус 4-6, по области минус 3-8. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект "балтийского синдрома" - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы."Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое "барическое дно" – с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая "барическая пила", что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - заключил метеоролог.
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
09:41 24.12.2021
 
Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"

Синоптик Тишковец: циклон "Квинтинус" принесет в Москву снегопады и "барическую пилу"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Циклон "Квинтинус" принесёт в Москву снегопады, метели и "барическую пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется позёмок - ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. "В результате на город обрушится, как минимум, до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500-2000 метров", - подчеркнул он.
Тишковец рассказал, что в субботу ночная температура в Москве составит минус 9-11, в Подмосковье минус 8-13, днем в городе минус 4-6, по области минус 3-8. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект "балтийского синдрома" - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы.
"Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое "барическое дно" – с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая "барическая пила", что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - заключил метеоролог.
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Московская область (Подмосковье)МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
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