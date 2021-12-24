https://ria.ru/20211224/tsiklon-1765274473.html

Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"

Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу" - РИА Новости, 24.12.2021

Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"

Циклон "Квинтинус" принесёт в Москву снегопады, метели и "барическую пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:41

2021-12-24T09:41

2021-12-24T09:41

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761473622_0:203:3280:2048_1920x0_80_0_0_73ebddf8fa6797476a75756997949419.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Циклон "Квинтинус" принесёт в Москву снегопады, метели и "барическую пилу", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Североатлантический циклон "Квинтинус" принесет в субботу ухудшение метеоусловий в Центральной России. Предвестником наступления атмосферного вихря станет усиление ветра в пятницу вечером, после 19-21 часа, порывы которого будут достигать штормовых 17 м/с, из-за чего начнется позёмок - ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, в Москве снегопад зарядит в предстоящую полночь и будет валить, не прекращаясь, до 15-17 часов субботы. "В результате на город обрушится, как минимум, до 5-7 мм осадков, что составляет 10% месячной нормы, а снежный покров подрастет с 22 до 27 см – это на 10 см больше нормы. При этом сохранится довольно ветреная погода (11-16 м/с), из-за чего прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах до 1500-2000 метров", - подчеркнул он.Тишковец рассказал, что в субботу ночная температура в Москве составит минус 9-11, в Подмосковье минус 8-13, днем в городе минус 4-6, по области минус 3-8. Однако из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект "балтийского синдрома" - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной. Погода успокоится лишь к вечеру субботы."Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое "барическое дно" – с 740 до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, а потом снова начнут стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба. Это настоящая "барическая пила", что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода