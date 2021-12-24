https://ria.ru/20211224/tnt-1765280112.html

На ТНТ сменился генеральный продюсер

На ТНТ сменился генеральный продюсер - РИА Новости, 24.12.2021

На ТНТ сменился генеральный продюсер

Новым генеральным продюсером ТНТ с января 2022 года станет Аркадий Водахов, говорится в пресс-релизе холдинга "Газпром-Медиа". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:25

2021-12-24T10:25

2021-12-24T10:25

шоубиз

общество

газпром-медиа холдинг

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новым генеральным продюсером ТНТ с января 2022 года станет Аркадий Водахов, говорится в пресс-релизе холдинга "Газпром-Медиа".Его предшественник Александр Дулерайн, работавший на телеканале с 2002 года, покидает ТНТ. Водахов до сих пор был заместителем генпродюсера."Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном, с которым мы вместе работали, запускали проекты, рассказывали истории и общались с нашей аудиторией через комедии, драмы и одни из лучших развлекательных шоу в стране. 2021-й год показал, что ещё больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе", - приводятся в сообщении слова Водахова.По информации холдинга, при участии Водахова запускались рейтинговые шоу и сериалы телеканала, в том числе новые игровые и реалити-форматы, среди которых "Музыкальная интуиция", "Звёзды в Африке".Аркадий Водахов работает в структурах холдинга "Газпром-медиа" с 2012 года. Он развивал Comedy Radio, где был креативным директором. С 2015 года – генеральный продюсер телеканала ТНТ4, с 2020 года – директор. При нём ТНТ4 начал вещание и запустил собственную линейку оригинальных проектов, среди которых "Деньги или позор", "Прожарка" и так далее.С 2018 по 2020 год работал креативным продюсером спортивного субхолдинга "Матч". Выступил сценаристом и креативным продюсером сериала "БИХЭППИ", премьера которого состоялась на платформе PREMIER в 2019 году, также продюсировал комедийный проект "Батя", собравший больше 500 миллионов рублей в российском прокате.

https://ria.ru/20211102/igra-1757355141.html

https://ria.ru/20211008/arshavina-1753668295.html

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общество, газпром-медиа холдинг, тнт (телеканал)