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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/tnt-1765280112.html
На ТНТ сменился генеральный продюсер
На ТНТ сменился генеральный продюсер - РИА Новости, 24.12.2021
На ТНТ сменился генеральный продюсер
Новым генеральным продюсером ТНТ с января 2022 года станет Аркадий Водахов, говорится в пресс-релизе холдинга "Газпром-Медиа". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:25
2021-12-24T10:25
шоубиз
общество
газпром-медиа холдинг
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новым генеральным продюсером ТНТ с января 2022 года станет Аркадий Водахов, говорится в пресс-релизе холдинга "Газпром-Медиа".Его предшественник Александр Дулерайн, работавший на телеканале с 2002 года, покидает ТНТ. Водахов до сих пор был заместителем генпродюсера."Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном, с которым мы вместе работали, запускали проекты, рассказывали истории и общались с нашей аудиторией через комедии, драмы и одни из лучших развлекательных шоу в стране. 2021-й год показал, что ещё больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе", - приводятся в сообщении слова Водахова.По информации холдинга, при участии Водахова запускались рейтинговые шоу и сериалы телеканала, в том числе новые игровые и реалити-форматы, среди которых "Музыкальная интуиция", "Звёзды в Африке".Аркадий Водахов работает в структурах холдинга "Газпром-медиа" с 2012 года. Он развивал Comedy Radio, где был креативным директором. С 2015 года – генеральный продюсер телеканала ТНТ4, с 2020 года – директор. При нём ТНТ4 начал вещание и запустил собственную линейку оригинальных проектов, среди которых "Деньги или позор", "Прожарка" и так далее.С 2018 по 2020 год работал креативным продюсером спортивного субхолдинга "Матч". Выступил сценаристом и креативным продюсером сериала "БИХЭППИ", премьера которого состоялась на платформе PREMIER в 2019 году, также продюсировал комедийный проект "Батя", собравший больше 500 миллионов рублей в российском прокате.
https://ria.ru/20211102/igra-1757355141.html
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общество, газпром-медиа холдинг, тнт (телеканал)
10:25 24.12.2021
 
На ТНТ сменился генеральный продюсер

Новым генеральным продюсером ТНТ с января 2022 года станет Аркадий Водахов

© Фото : @yellohoodФотография из Instagram-аккаунта Аркадия Водахова
Фотография из Instagram-аккаунта Аркадия Водахова - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : @yellohood
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новым генеральным продюсером ТНТ с января 2022 года станет Аркадий Водахов, говорится в пресс-релизе холдинга "Газпром-Медиа".
Его предшественник Александр Дулерайн, работавший на телеканале с 2002 года, покидает ТНТ. Водахов до сих пор был заместителем генпродюсера.
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"Для меня большая честь, что мне доверили продолжить курс, заданный Александром Дулерайном, с которым мы вместе работали, запускали проекты, рассказывали истории и общались с нашей аудиторией через комедии, драмы и одни из лучших развлекательных шоу в стране. 2021-й год показал, что ещё больший акцент на юмор и сериалы приносит результат, поэтому мы продолжим развиваться в этом векторе", - приводятся в сообщении слова Водахова.
По информации холдинга, при участии Водахова запускались рейтинговые шоу и сериалы телеканала, в том числе новые игровые и реалити-форматы, среди которых "Музыкальная интуиция", "Звёзды в Африке".
Аркадий Водахов работает в структурах холдинга "Газпром-медиа" с 2012 года. Он развивал Comedy Radio, где был креативным директором. С 2015 года – генеральный продюсер телеканала ТНТ4, с 2020 года – директор. При нём ТНТ4 начал вещание и запустил собственную линейку оригинальных проектов, среди которых "Деньги или позор", "Прожарка" и так далее.
С 2018 по 2020 год работал креативным продюсером спортивного субхолдинга "Матч". Выступил сценаристом и креативным продюсером сериала "БИХЭППИ", премьера которого состоялась на платформе PREMIER в 2019 году, также продюсировал комедийный проект "Батя", собравший больше 500 миллионов рублей в российском прокате.
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ШоубизОбществоГазпром-Медиа ХолдингТНТ (телеканал)
 
 
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