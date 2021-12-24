https://ria.ru/20211224/telo-1765398003.html

В томском тире обнаружили тела двоих мужчин

В томском тире обнаружили тела двоих мужчин - РИА Новости, 24.12.2021

В томском тире обнаружили тела двоих мужчин

Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в пятницу в помещении тира в Советском районе Томска, возбуждено уголовное дело по статье "убийство",... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T18:24

2021-12-24T18:24

2021-12-24T18:50

происшествия

томская область

томск

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в пятницу в помещении тира в Советском районе Томска, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщила РИА Новости представитель СУСК по Томской области."По факту обнаружение тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в помещении тира в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по части 1 статья 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что на месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Советскому району, следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Томской области и сотрудники полиции."Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в управлении. В СМИ появилась информация, что речь идет о стрелковом клубе "Полигон", где занимались практической стрельбой.

https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html

https://ria.ru/20211206/proisshestviya-1762343987.html

томская область

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происшествия, томская область, томск, следственный комитет россии (ск рф)