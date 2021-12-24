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В томском тире обнаружили тела двоих мужчин
В томском тире обнаружили тела двоих мужчин - РИА Новости, 24.12.2021
В томском тире обнаружили тела двоих мужчин
Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в пятницу в помещении тира в Советском районе Томска, возбуждено уголовное дело по статье "убийство",... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:24
2021-12-24T18:50
происшествия
томская область
томск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в пятницу в помещении тира в Советском районе Томска, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщила РИА Новости представитель СУСК по Томской области."По факту обнаружение тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в помещении тира в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по части 1 статья 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что на месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Советскому району, следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Томской области и сотрудники полиции."Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в управлении. В СМИ появилась информация, что речь идет о стрелковом клубе "Полигон", где занимались практической стрельбой.
https://ria.ru/20210909/pokushenie-1749235895.html
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томская область
томск
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происшествия, томская область, томск, следственный комитет россии (ск рф)
18:24 24.12.2021 (обновлено: 18:50 24.12.2021)
 
В томском тире обнаружили тела двоих мужчин

Тела двоих мужчин обнаружили в стрелковом тире в Томске

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Тела двух мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в пятницу в помещении тира в Советском районе Томска, возбуждено уголовное дело по статье "убийство", сообщила РИА Новости представитель СУСК по Томской области.
"По факту обнаружение тел двух мужчин с огнестрельными ранениями в помещении тира в Советском районе Томска возбуждено уголовное дело по части 1 статья 105 УК РФ (убийство)", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что на месте происшествия работают следователи и руководство следственного отдела по Советскому району, следователи-криминалисты Следственного управления СК РФ по Томской области и сотрудники полиции.
"Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - добавили в управлении. В СМИ появилась информация, что речь идет о стрелковом клубе "Полигон", где занимались практической стрельбой.
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ПроисшествияТомская областьТомскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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