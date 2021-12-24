https://ria.ru/20211224/telo-1765322935.html

В Ивановской области возле храма нашли тело обнаженного мужчины

В Ивановской области возле храма нашли тело обнаженного мужчины - РИА Новости, 24.12.2021

В Ивановской области возле храма нашли тело обнаженного мужчины

Тело раздетого мужчины без явных признаков насильственной смерти нашли возле храма в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:30

2021-12-24T13:30

2021-12-24T13:30

происшествия

тейковский район

ивановская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РЯЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Тело раздетого мужчины без явных признаков насильственной смерти нашли возле храма в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону."Село Кибергино, Тейковский район. Рядом с местным храмом... нашли труп неизвестного мужчины. Личность пока его не установлена", - сообщили в УМВД.По словам собеседника, мужчина был раздет. Одежда, предположительно его, находилась примерно в 100 метрах от погибшего. "Причины смерти пока неясны, но явных признаков насильственной смерти нет", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211222/deti-1764961398.html

тейковский район

ивановская область

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происшествия, тейковский район, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)