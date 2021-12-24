https://ria.ru/20211224/televizor-1765262534.html

Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год

Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год - РИА Новости, 24.12.2021

Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год

Большинство жителей России (89%) смотрят телевизор в момент наступления Нового года, из них 68% ждут поздравление президента, а 21% - бой курантов, говорится в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:44

2021-12-24T06:44

2021-12-24T06:45

общество

новый год

россия

новый год — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151210/02/1512100208_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_8347f8cd2e6e6828d5b63229961f5fe9.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Большинство жителей России (89%) смотрят телевизор в момент наступления Нового года, из них 68% ждут поздравление президента, а 21% - бой курантов, говорится в исследовании компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"), которое есть в распоряжении РИА Новости."Поздравление президента и новогодние куранты - неизменный атрибут Нового года. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Некоторые - из-за поздравления (68%), некоторые - только для боя курантов (21%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи человек из разных городов России.Украшая дом в преддверии праздников, 68% опрошенных выбирают искусственную елку - для 53% причиной такого выбора является забота о сохранении лесов, для 23% - простота в использовании и установке, для 12% - доступная цена. Живое дерево выбирают только 19% - поводом для его приобретения чаще всего становится аромат хвои (48%), для 19% это более экологичный способ отметить Новый год и еще 19% считают, что так эстетичнее.Праздничную елку большинство россиян (73%) будут украшать в том числе советскими украшениями, 27% против такого декора. У 30% россиян верхушку ели украсит красная звезда, 15% тоже выбирают звезду, но не красную, у 38% это будет какое-либо другое украшение, а у 10% - совсем ничего.Большая часть респондентов (42%) приобретают подарки за пару недель до Нового года, 16% - за неделю, а 25% подготовились еще до декабря. При этом 11% откладывают покупку на последний момент и 5% вообще ничего не покупают."Большой официальный новогодний корпоратив - сегодня редкость (15%), но некоторые собираются организовать его с коллегами сами (15%) или просто сходить по случаю праздника отдохнуть с коллегами (18%). Остальные респонденты либо не работают (23%), либо корпоративов не ждут (25%)", - добавляется в исследовании.

https://ria.ru/20211129/prazdnovanie-1761198683.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год, россия