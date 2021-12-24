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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211224/televizor-1765262534.html
Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год
Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год - РИА Новости, 24.12.2021
Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год
Большинство жителей России (89%) смотрят телевизор в момент наступления Нового года, из них 68% ждут поздравление президента, а 21% - бой курантов, говорится в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:44
2021-12-24T06:45
общество
новый год
россия
новый год — 2022
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Большинство жителей России (89%) смотрят телевизор в момент наступления Нового года, из них 68% ждут поздравление президента, а 21% - бой курантов, говорится в исследовании компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"), которое есть в распоряжении РИА Новости."Поздравление президента и новогодние куранты - неизменный атрибут Нового года. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Некоторые - из-за поздравления (68%), некоторые - только для боя курантов (21%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи человек из разных городов России.Украшая дом в преддверии праздников, 68% опрошенных выбирают искусственную елку - для 53% причиной такого выбора является забота о сохранении лесов, для 23% - простота в использовании и установке, для 12% - доступная цена. Живое дерево выбирают только 19% - поводом для его приобретения чаще всего становится аромат хвои (48%), для 19% это более экологичный способ отметить Новый год и еще 19% считают, что так эстетичнее.Праздничную елку большинство россиян (73%) будут украшать в том числе советскими украшениями, 27% против такого декора. У 30% россиян верхушку ели украсит красная звезда, 15% тоже выбирают звезду, но не красную, у 38% это будет какое-либо другое украшение, а у 10% - совсем ничего.Большая часть респондентов (42%) приобретают подарки за пару недель до Нового года, 16% - за неделю, а 25% подготовились еще до декабря. При этом 11% откладывают покупку на последний момент и 5% вообще ничего не покупают."Большой официальный новогодний корпоратив - сегодня редкость (15%), но некоторые собираются организовать его с коллегами сами (15%) или просто сходить по случаю праздника отдохнуть с коллегами (18%). Остальные респонденты либо не работают (23%), либо корпоративов не ждут (25%)", - добавляется в исследовании.
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общество, новый год, россия
06:44 24.12.2021 (обновлено: 06:45 24.12.2021)
 
Исследование показало, как большинство россиян встречают Новый год

Исследование "Вымпелкома" показало, как большинство россиян встречают Новый год

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПраздничный стол во время встречи Нового года в Чите
Праздничный стол во время встречи Нового года в Чите - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Большинство жителей России (89%) смотрят телевизор в момент наступления Нового года, из них 68% ждут поздравление президента, а 21% - бой курантов, говорится в исследовании компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"), которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Поздравление президента и новогодние куранты - неизменный атрибут Нового года. Смотреть телевизор в момент наступления 2022 года будут практически все (89%). Некоторые - из-за поздравления (68%), некоторые - только для боя курантов (21%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи человек из разных городов России.
Украшая дом в преддверии праздников, 68% опрошенных выбирают искусственную елку - для 53% причиной такого выбора является забота о сохранении лесов, для 23% - простота в использовании и установке, для 12% - доступная цена. Живое дерево выбирают только 19% - поводом для его приобретения чаще всего становится аромат хвои (48%), для 19% это более экологичный способ отметить Новый год и еще 19% считают, что так эстетичнее.
Праздничную елку большинство россиян (73%) будут украшать в том числе советскими украшениями, 27% против такого декора. У 30% россиян верхушку ели украсит красная звезда, 15% тоже выбирают звезду, но не красную, у 38% это будет какое-либо другое украшение, а у 10% - совсем ничего.
Большая часть респондентов (42%) приобретают подарки за пару недель до Нового года, 16% - за неделю, а 25% подготовились еще до декабря. При этом 11% откладывают покупку на последний момент и 5% вообще ничего не покупают.
"Большой официальный новогодний корпоратив - сегодня редкость (15%), но некоторые собираются организовать его с коллегами сами (15%) или просто сходить по случаю праздника отдохнуть с коллегами (18%). Остальные респонденты либо не работают (23%), либо корпоративов не ждут (25%)", - добавляется в исследовании.
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 06:08
Россияне рассказали, где собираются встретить Новый год
 
Новый год — 2022ОбществоНовый годРоссия
 
 
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