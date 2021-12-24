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Шоубиз
https://ria.ru/20211224/televidenie-1764006001.html
Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2021
Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Телеканалы подготовили специальную программу на Новый год. В сетках – традиционный "Голубой огонек", новые шоу и юмористические передачи. Что посмотреть по ТВ в РИА Новости, 24.12.2021
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шоубиз
ольга бузова
новый год
гарик харламов (игорь)
тнт (телеканал)
джефф монсон
звезды
павел воля
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканалы подготовили специальную программу на Новый год. В сетках – традиционный "Голубой огонек", новые шоу и юмористические передачи. Что посмотреть по ТВ в ночь с 31 декабря на 1 января – в материале РИА Новости. Первый: отечественные хиты 90-х и Ургант-итальянецВ 22.15 начнется новогодняя программа на Первом – "30 лет спустя". В эфире прозвучат хиты из 1990-х — эти треки в моде и сегодня. Канал подготовил 40 номеров, каждый снят в отдельных декорациях. Над постановками работали Андрей Сычев, Илья Глазунов, Феликс Михайлов и Роман Бутовский.Алена Свиридова, например, споет в компании фламинго в человеческий рост, а на выступлении Владимира Преснякова создают реальность полета. Еще реквизиторы ради "Стюардессы по имени Жанна" нашли в ангарах аэропортов настоящие кресла из самолетов. А Лолита появится на сцене в сопровождении загадочного мужчины в маске Александра Цекало. В первый день 2022 года в 22.30 выйдет новый итальянский выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", в котором прозвучат самые популярные песни ушедшего года в стиле фестиваля "Сан-Ремо". Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа "Tutti Frutti" обещают яркую программу. Россия: "Парад звезд" и юбилейный "Голубой огонек"Телеканал "Россия" 31 декабря устраивает "Парад звезд". Его откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Кроме них, с наступающим 2022-ым зрителей поздравят Юрий Стоянов, Елена Степаненко, Михаил Боярский, Евгений Петросян и другие. Звезды выйдут на сцену в образах разных персонажей: кто-то перевоплотится в фитнес-тренера, а кто-то – в Бабу Ягу. Сразу после поздравления президента в эфире юбилейный выпуск "Голубого огонька". В плейлисте легендарной передачи — хиты, а на сцене знаменитости. Первым выступит звездный квартет — Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан и Сергей Лазарев. Филипп Киркоров и Аида Гарифуллина исполнят партию из культового мюзикла "Призрак оперы". На сцене легендарного шоу в этом году дебютируют Мари Краймбрери, Клава Кока и группа Galibri &amp; Mavik. Не обойдется и без премьер: Филипп Киркоров, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые треки. НТВ: новогодний мюзикл и праздничные маскиНТВ начнет встречать наступающий 2022-ый в 18.00 с мюзикла "Новогодняя сказка". Главную роль в нем исполнил Филипп Киркоров. Однажды его персонаж пожаловался Деду Морозу, что больше не верит в волшебство. В ответ его отправили в сказочную страну. Король эстрады встретился там с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Снежной Королевой и другими персонажами, их образы воплотили знаменитости. А снимался мюзикл с использованием технологий расширенной реальности. В 20:22 на НТВ стартует специальный выпуск хита телеканала. В эфир выйдет "Новогодняя маска". Это будет самый длительный эпизод за всю историю шоу — ведь закончится он уже далеко за полночь. Для концерта были разработаны специальные костюмы, которых не было в двух сезонах, – Ежика, Мандарина, Часов, Мишки-хоккеиста и других. Кто скрывается под ними, будут выяснять Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва. Впрочем, они будут не только гадать, кто прячется за маской, но и сами выйдут на сцену. "Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны", — рассказала Валерия. МУЗ-ТВ: новогодние чарты и звезды на "Елке"31 декабря Артур Пирожков (Александр Ревва) и Светлана Лобода в эфире МУЗ-ТВ с 14.30. Пока страна готовится к застолью и нарезает салаты, они подведут музыкальные итоги в "Новогоднем чарте". После боя курантов на канале стартуют "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", на них зажгут "Руки Вверх!", Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Анна Седокова, Ольга Бузова и другие. Если утром 1 января не спится, то в 10.00 — повтор программы за 25 декабря: Наташа Королева расскажет о любимых клипах прошедшего года и устроит застолье у себя дома в "У-Дачном чарте". ТНТ: шоубиз vs. юмористыТНТ предлагает встречать 2022-ой с Comedy Club. Уже традиционно за час до Нового года стартует праздничный выпуск шоу, на этот раз в формате "Все против Камеди". Клава Кока, Ольга Бузова и Джефф Монсон сразятся с Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым. Правда, не на боксерском ринге, а в музыкально-комедийных конкурсах. За поединками будут следить ведущие Павел Воля и Юлия Зиверт.Вспомнить, как резиденты клуба готовились к Новому году раньше, можно в течение недели. С 27 по 31 декабря в 19:00 канал покажет праздничные выпуски 2016 — 2021 годов.
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ольга бузова, новый год, гарик харламов (игорь), тнт (телеканал), джефф монсон, звезды, павел воля, знаменитости, юлия зиверт (zivert), тимур батрутдинов, что посмотреть , клава кока, нтв (телеканал), первый канал (телеканал), россия-1 (телеканал), муз-тв (телеканал), александр ревва, тимур родригез
11:29 24.12.2021 (обновлено: 17:20 24.12.2021)
 

Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь

© Depositphotos / Syda_ProductionsДевушка сидит перед телевизором на Новый Год
Девушка сидит перед телевизором на Новый Год - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Depositphotos / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканалы подготовили специальную программу на Новый год. В сетках – традиционный "Голубой огонек", новые шоу и юмористические передачи. Что посмотреть по ТВ в ночь с 31 декабря на 1 января – в материале РИА Новости.

Первый: отечественные хиты 90-х и Ургант-итальянец

В 22.15 начнется новогодняя программа на Первом – "30 лет спустя". В эфире прозвучат хиты из 1990-х — эти треки в моде и сегодня.
Канал подготовил 40 номеров, каждый снят в отдельных декорациях. Над постановками работали Андрей Сычев, Илья Глазунов, Феликс Михайлов и Роман Бутовский.
© Фото : Максим Ли

Алена Свиридова исполнит бессмертный хит "Розовый фламинго".

Новогодняя ночь на Первом 30 ЛЕТ СПУСТЯ
1 из 5

Алена Свиридова исполнит бессмертный хит "Розовый фламинго".

© Фото : Максим Ли
© Фото : Максим Ли

Владимир Пресняков не забудет о "Стюардессе по имени Жанна"

Новогодняя ночь на Первом 30 ЛЕТ СПУСТЯ
2 из 5

Владимир Пресняков не забудет о "Стюардессе по имени Жанна"

© Фото : Максим Ли
© Фото : Максим Ли

Лолита исполнит шикарное "Ту-ту-ту" в компании загадочного кавалера.

Новогодняя ночь на Первом 30 ЛЕТ СПУСТЯ
3 из 5

Лолита исполнит шикарное "Ту-ту-ту" в компании загадочного кавалера.

© Фото : Максим Ли
© Фото : Максим Ли

Линда зажжет на Первом.

Новогодняя ночь на Первом 30 ЛЕТ СПУСТЯ
4 из 5

Линда зажжет на Первом.

© Фото : Максим Ли
© Фото : Максим Ли

"Би-2" споют на новогодней ночи на Первом "30 лет спустя"

Новогодняя ночь на Первом 30 ЛЕТ СПУСТЯ
5 из 5

"Би-2" споют на новогодней ночи на Первом "30 лет спустя"

© Фото : Максим Ли
1 из 5

Алена Свиридова исполнит бессмертный хит "Розовый фламинго".

© Фото : Максим Ли
2 из 5

Владимир Пресняков не забудет о "Стюардессе по имени Жанна"

© Фото : Максим Ли
3 из 5

Лолита исполнит шикарное "Ту-ту-ту" в компании загадочного кавалера.

© Фото : Максим Ли
4 из 5

Линда зажжет на Первом.

© Фото : Максим Ли
5 из 5

"Би-2" споют на новогодней ночи на Первом "30 лет спустя"

© Фото : Максим Ли
Алена Свиридова, например, споет в компании фламинго в человеческий рост, а на выступлении Владимира Преснякова создают реальность полета. Еще реквизиторы ради "Стюардессы по имени Жанна" нашли в ангарах аэропортов настоящие кресла из самолетов. А Лолита появится на сцене в сопровождении загадочного мужчины в маске Александра Цекало.
© Фото : Первый канал

Giovanni Urganti ждет зрителей в эфире 1 января в 22.30.

Новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант — CIAO, 2021!
1 из 5

Giovanni Urganti ждет зрителей в эфире 1 января в 22.30.

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

Alessandro Gudini проводит Новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"

Новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант — CIAO, 2021!
2 из 5

Alessandro Gudini проводит Новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

Allegra Michele — соведущая шоу "CIAO, 2021!"

Новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант — CIAO, 2021!
3 из 5

Allegra Michele — соведущая шоу "CIAO, 2021!"

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый канал

Matteo Crustaldi в новогоднем выпуске шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"

Новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант — CIAO, 2021!
4 из 5

Matteo Crustaldi в новогоднем выпуске шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"

© Фото : Первый канал
© Фото : Первый каналНовогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"
Новогодний выпуск шоу Вечерний Ургант — CIAO, 2021!
5 из 5
Новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"
© Фото : Первый канал
1 из 5

Giovanni Urganti ждет зрителей в эфире 1 января в 22.30.

© Фото : Первый канал
2 из 5

Alessandro Gudini проводит Новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"

© Фото : Первый канал
3 из 5

Allegra Michele — соведущая шоу "CIAO, 2021!"

© Фото : Первый канал
4 из 5

Matteo Crustaldi в новогоднем выпуске шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"

© Фото : Первый канал
5 из 5
Новогодний выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021!"
© Фото : Первый канал
В первый день 2022 года в 22.30 выйдет новый итальянский выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", в котором прозвучат самые популярные песни ушедшего года в стиле фестиваля "Сан-Ремо". Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа "Tutti Frutti" обещают яркую программу.

Россия: "Парад звезд" и юбилейный "Голубой огонек"

Телеканал "Россия" 31 декабря устраивает "Парад звезд". Его откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Кроме них, с наступающим 2022-ым зрителей поздравят Юрий Стоянов, Елена Степаненко, Михаил Боярский, Евгений Петросян и другие. Звезды выйдут на сцену в образах разных персонажей: кто-то перевоплотится в фитнес-тренера, а кто-то – в Бабу Ягу.
© Фото телеканала "Россия"

Откроют "Парад звезд" выпала Николаю Баскову и Андрею Малахову.

Парад звезд
1 из 4

Откроют "Парад звезд" выпала Николаю Баскову и Андрею Малахову.

© Фото телеканала "Россия"
© Фото телеканала "Россия"

Михаил Боярский поздравит зрителей с наступающим Новым годом вместе с братьями Запашными.

Парад звезд
2 из 4

Михаил Боярский поздравит зрителей с наступающим Новым годом вместе с братьями Запашными.

© Фото телеканала "Россия"
© Фото телеканала "Россия"

Александр Олешко примерит образ Ивана-дурака в "Параде звезд".

Парад звезд
3 из 4

Александр Олешко примерит образ Ивана-дурака в "Параде звезд".

© Фото телеканала "Россия"
© Фото телеканала "Россия"

Для номера Геннадию Ветрову сшили костюм современного Кощея Бессмертного с татуировками. Бабу Ягу в программе сыграет Елена Степаненко.

Парад звезд
4 из 4

Для номера Геннадию Ветрову сшили костюм современного Кощея Бессмертного с татуировками. Бабу Ягу в программе сыграет Елена Степаненко.

© Фото телеканала "Россия"
1 из 4

Откроют "Парад звезд" выпала Николаю Баскову и Андрею Малахову.

© Фото телеканала "Россия"
2 из 4

Михаил Боярский поздравит зрителей с наступающим Новым годом вместе с братьями Запашными.

© Фото телеканала "Россия"
3 из 4

Александр Олешко примерит образ Ивана-дурака в "Параде звезд".

© Фото телеканала "Россия"
4 из 4

Для номера Геннадию Ветрову сшили костюм современного Кощея Бессмертного с татуировками. Бабу Ягу в программе сыграет Елена Степаненко.

© Фото телеканала "Россия"
Сразу после поздравления президента в эфире юбилейный выпуск "Голубого огонька".

Передаче в этом году исполняется 60 лет! Есть традиции, которые надо хранить и соблюдать. Должно же оставаться что-то традиционное, к чему зрители привыкли. И это как раз такие программы", — говорит ведущий шоу Николай Басков.

В плейлисте легендарной передачи — хиты, а на сцене знаменитости. Первым выступит звездный квартет — Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан и Сергей Лазарев. Филипп Киркоров и Аида Гарифуллина исполнят партию из культового мюзикла "Призрак оперы".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев выйдут на сцену "Голубого огонька" первыми.

Певцы Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1
1 из 5

Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев выйдут на сцену "Голубого огонька" первыми.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Валерий Леонтьев представит новую песню.

Певец Валерий Леонтьев на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1
2 из 5

Валерий Леонтьев представит новую песню.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Оперная певица Аида Гарифуллина и Филипп Киркоров исполнят композицию из "Призрака оперы".

Оперная певица Аида Гарифуллина и певец Филипп Киркоров на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1
3 из 5

Оперная певица Аида Гарифуллина и Филипп Киркоров исполнят композицию из "Призрака оперы".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© Фото телеканала "Россия"

На "Голубом огоньке" выступят Игорь Николаев и Валерия.

Игорь Николаев и Валерия на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1
4 из 5

На "Голубом огоньке" выступят Игорь Николаев и Валерия.

© Фото телеканала "Россия"
© Фото телеканала "Россия"

Кристина Орбакайте поздравит зрителей с Новым годом.

Кристина Орбакайте на съемке новогодней программы на телеканале Россия 1
5 из 5

Кристина Орбакайте поздравит зрителей с Новым годом.

© Фото телеканала "Россия"
1 из 5

Дима Билан, Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Сергей Лазарев выйдут на сцену "Голубого огонька" первыми.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 5

Валерий Леонтьев представит новую песню.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 5

Оперная певица Аида Гарифуллина и Филипп Киркоров исполнят композицию из "Призрака оперы".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 5

На "Голубом огоньке" выступят Игорь Николаев и Валерия.

© Фото телеканала "Россия"
5 из 5

Кристина Орбакайте поздравит зрителей с Новым годом.

© Фото телеканала "Россия"
На сцене легендарного шоу в этом году дебютируют Мари Краймбрери, Клава Кока и группа Galibri & Mavik. Не обойдется и без премьер: Филипп Киркоров, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые треки.

НТВ: новогодний мюзикл и праздничные маски

НТВ начнет встречать наступающий 2022-ый в 18.00 с мюзикла "Новогодняя сказка". Главную роль в нем исполнил Филипп Киркоров. Однажды его персонаж пожаловался Деду Морозу, что больше не верит в волшебство. В ответ его отправили в сказочную страну. Король эстрады встретился там с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Снежной Королевой и другими персонажами, их образы воплотили знаменитости.
А снимался мюзикл с использованием технологий расширенной реальности.
© Фото : ВайТ Медиа

Михаил Шуфутинский в "Новогодней сказке".

Новогодняя сказка от НТВ
1 из 4

Михаил Шуфутинский в "Новогодней сказке".

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Александра Ревву не узнать
в "Новогодней сказке".

Новогодняя сказка от НТВ
2 из 4

Александра Ревву не узнать
в "Новогодней сказке".

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Григорий Лепс тоже снялся в мюзикле.

Новогодняя сказка от НТВ
3 из 4

Григорий Лепс тоже снялся в мюзикле.

© Фото : ВайТ Медиа
© Фото : ВайТ Медиа

Валерия исполнила одну из ролей в "Новогодней сказке"

Новогодняя сказка от НТВ
4 из 4

Валерия исполнила одну из ролей в "Новогодней сказке"

© Фото : ВайТ Медиа
1 из 4

Михаил Шуфутинский в "Новогодней сказке".

© Фото : ВайТ Медиа
2 из 4

Александра Ревву не узнать
в "Новогодней сказке".

© Фото : ВайТ Медиа
3 из 4

Григорий Лепс тоже снялся в мюзикле.

© Фото : ВайТ Медиа
4 из 4

Валерия исполнила одну из ролей в "Новогодней сказке"

© Фото : ВайТ Медиа
В 20:22 на НТВ стартует специальный выпуск хита телеканала. В эфир выйдет "Новогодняя маска". Это будет самый длительный эпизод за всю историю шоу — ведь закончится он уже далеко за полночь.
Для концерта были разработаны специальные костюмы, которых не было в двух сезонах, – Ежика, Мандарина, Часов, Мишки-хоккеиста и других.
© Фото : НТВ

Участник второго сезона шоу "Маска" Тимур Батрутдинов.

Шоу Новогодняя Маска
1 из 4

Участник второго сезона шоу "Маска" Тимур Батрутдинов.

© Фото : НТВ
© Фото : НТВ

Победитель второго сезона шоу "Маска" Jony в образе Крокодила.

Шоу Новогодняя Маска
2 из 4

Победитель второго сезона шоу "Маска" Jony в образе Крокодила.

© Фото : НТВ
© Фото : НТВ

Черная и Розовая пантеры споют дуэтом. За масками – Светлана Хоркина и Ольга Бузова.

Шоу Новогодняя Маска
3 из 4

Черная и Розовая пантеры споют дуэтом. За масками – Светлана Хоркина и Ольга Бузова.

© Фото : НТВ
© Фото : НТВ

Один из новых участников –Ежик в тумане. Его в шоу "Новогодняя Маска" рассекретят сразу после выступления.

Шоу Новогодняя Маска
4 из 4

Один из новых участников –Ежик в тумане. Его в шоу "Новогодняя Маска" рассекретят сразу после выступления.

© Фото : НТВ
1 из 4

Участник второго сезона шоу "Маска" Тимур Батрутдинов.

© Фото : НТВ
2 из 4

Победитель второго сезона шоу "Маска" Jony в образе Крокодила.

© Фото : НТВ
3 из 4

Черная и Розовая пантеры споют дуэтом. За масками – Светлана Хоркина и Ольга Бузова.

© Фото : НТВ
4 из 4

Один из новых участников –Ежик в тумане. Его в шоу "Новогодняя Маска" рассекретят сразу после выступления.

© Фото : НТВ
Кто скрывается под ними, будут выяснять Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва. Впрочем, они будут не только гадать, кто прячется за маской, но и сами выйдут на сцену.
© Фото : НТВ

Валерия выступает на "Новогодней Маске"

Шоу Новогодняя Маска
1 из 3

Валерия выступает на "Новогодней Маске"

© Фото : НТВ
© Фото : НТВ

Жюри шоу "Новогодняя Маска"

Шоу Новогодняя Маска
2 из 3

Жюри шоу "Новогодняя Маска"

© Фото : НТВ
© Фото : НТВ

Номер на программе "Новогодняя Маска"

Шоу Новогодняя Маска
3 из 3

Номер на программе "Новогодняя Маска"

© Фото : НТВ
1 из 3

Валерия выступает на "Новогодней Маске"

© Фото : НТВ
2 из 3

Жюри шоу "Новогодняя Маска"

© Фото : НТВ
3 из 3

Номер на программе "Новогодняя Маска"

© Фото : НТВ
"Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны", — рассказала Валерия.

МУЗ-ТВ: новогодние чарты и звезды на "Елке"

31 декабря Артур Пирожков (Александр Ревва) и Светлана Лобода в эфире МУЗ-ТВ с 14.30. Пока страна готовится к застолью и нарезает салаты, они подведут музыкальные итоги в "Новогоднем чарте".
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ"Новогодний чарт" с Александром Реввой и Светланой Лободой
Новогодний чарт с Александром Реввой и Светланой Лободой
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
"Новогодний чарт" с Александром Реввой и Светланой Лободой
После боя курантов на канале стартуют "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", на них зажгут "Руки Вверх!", Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Анна Седокова, Ольга Бузова и другие.
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ

Михаил Галустян на концерте "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Михаил Галустян на концерте Танцы!Ёлка!МУЗ-ТВ!
1 из 5

Михаил Галустян на концерте "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ

Ольга Бузова перед концертом "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Ольга Бузова перед концертом Танцы!Ёлка!МУЗ-ТВ!
2 из 5

Ольга Бузова перед концертом "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ

Анна Седокова выступает на танцполе "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Концерт Танцы!Ёлка!МУЗ-ТВ!
3 из 5

Анна Седокова выступает на танцполе "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ

Владимир Пресняков на шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Владимир Пресняков на концерте Танцы!Ёлка!МУЗ-ТВ!
4 из 5

Владимир Пресняков на шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ

Григорий Лепс поет на концерте "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

Григорий Лепс на концерте Танцы!Ёлка!МУЗ-ТВ!
5 из 5

Григорий Лепс поет на концерте "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
1 из 5

Михаил Галустян на концерте "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
2 из 5

Ольга Бузова перед концертом "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
3 из 5

Анна Седокова выступает на танцполе "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
4 из 5

Владимир Пресняков на шоу "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
5 из 5

Григорий Лепс поет на концерте "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!"

© Фото предоставлено пресс-службой МУЗ-ТВ
Если утром 1 января не спится, то в 10.00 — повтор программы за 25 декабря: Наташа Королева расскажет о любимых клипах прошедшего года и устроит застолье у себя дома в "У-Дачном чарте".

ТНТ: шоубиз vs. юмористы

ТНТ предлагает встречать 2022-ой с Comedy Club. Уже традиционно за час до Нового года стартует праздничный выпуск шоу, на этот раз в формате "Все против Камеди". Клава Кока, Ольга Бузова и Джефф Монсон сразятся с Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым. Правда, не на боксерском ринге, а в музыкально-комедийных конкурсах. За поединками будут следить ведущие Павел Воля и Юлия Зиверт.
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТComedy club
Comedy club
© Фото предоставлено пресс-службой ТНТ
Comedy club
Вспомнить, как резиденты клуба готовились к Новому году раньше, можно в течение недели. С 27 по 31 декабря в 19:00 канал покажет праздничные выпуски 2016 — 2021 годов.
XXVI церемония вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 12:20Шоубиз
"Золотой Граммофон": яркие моменты премии
 
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