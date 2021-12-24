https://ria.ru/20211224/televidenie-1764006001.html

Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь

Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь - РИА Новости, 24.12.2021

Праздничная программа: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь

Телеканалы подготовили специальную программу на Новый год. В сетках – традиционный "Голубой огонек", новые шоу и юмористические передачи. Что посмотреть по ТВ в РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:29

2021-12-24T11:29

2021-12-24T17:20

шоубиз

ольга бузова

новый год

гарик харламов (игорь)

тнт (телеканал)

джефф монсон

звезды

павел воля

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканалы подготовили специальную программу на Новый год. В сетках – традиционный "Голубой огонек", новые шоу и юмористические передачи. Что посмотреть по ТВ в ночь с 31 декабря на 1 января – в материале РИА Новости. Первый: отечественные хиты 90-х и Ургант-итальянецВ 22.15 начнется новогодняя программа на Первом – "30 лет спустя". В эфире прозвучат хиты из 1990-х — эти треки в моде и сегодня. Канал подготовил 40 номеров, каждый снят в отдельных декорациях. Над постановками работали Андрей Сычев, Илья Глазунов, Феликс Михайлов и Роман Бутовский.Алена Свиридова, например, споет в компании фламинго в человеческий рост, а на выступлении Владимира Преснякова создают реальность полета. Еще реквизиторы ради "Стюардессы по имени Жанна" нашли в ангарах аэропортов настоящие кресла из самолетов. А Лолита появится на сцене в сопровождении загадочного мужчины в маске Александра Цекало. В первый день 2022 года в 22.30 выйдет новый итальянский выпуск шоу "Вечерний Ургант" — "CIAO, 2021", в котором прозвучат самые популярные песни ушедшего года в стиле фестиваля "Сан-Ремо". Giovanni Urganti, Matteo Crustaldi, Alessandro Gudini, Allegra Michele и группа "Tutti Frutti" обещают яркую программу. Россия: "Парад звезд" и юбилейный "Голубой огонек"Телеканал "Россия" 31 декабря устраивает "Парад звезд". Его откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Кроме них, с наступающим 2022-ым зрителей поздравят Юрий Стоянов, Елена Степаненко, Михаил Боярский, Евгений Петросян и другие. Звезды выйдут на сцену в образах разных персонажей: кто-то перевоплотится в фитнес-тренера, а кто-то – в Бабу Ягу. Сразу после поздравления президента в эфире юбилейный выпуск "Голубого огонька". В плейлисте легендарной передачи — хиты, а на сцене знаменитости. Первым выступит звездный квартет — Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Дима Билан и Сергей Лазарев. Филипп Киркоров и Аида Гарифуллина исполнят партию из культового мюзикла "Призрак оперы". На сцене легендарного шоу в этом году дебютируют Мари Краймбрери, Клава Кока и группа Galibri & Mavik. Не обойдется и без премьер: Филипп Киркоров, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые треки. НТВ: новогодний мюзикл и праздничные маскиНТВ начнет встречать наступающий 2022-ый в 18.00 с мюзикла "Новогодняя сказка". Главную роль в нем исполнил Филипп Киркоров. Однажды его персонаж пожаловался Деду Морозу, что больше не верит в волшебство. В ответ его отправили в сказочную страну. Король эстрады встретился там с Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным, Снежной Королевой и другими персонажами, их образы воплотили знаменитости. А снимался мюзикл с использованием технологий расширенной реальности. В 20:22 на НТВ стартует специальный выпуск хита телеканала. В эфир выйдет "Новогодняя маска". Это будет самый длительный эпизод за всю историю шоу — ведь закончится он уже далеко за полночь. Для концерта были разработаны специальные костюмы, которых не было в двух сезонах, – Ежика, Мандарина, Часов, Мишки-хоккеиста и других. Кто скрывается под ними, будут выяснять Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва. Впрочем, они будут не только гадать, кто прячется за маской, но и сами выйдут на сцену. "Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны", — рассказала Валерия. МУЗ-ТВ: новогодние чарты и звезды на "Елке"31 декабря Артур Пирожков (Александр Ревва) и Светлана Лобода в эфире МУЗ-ТВ с 14.30. Пока страна готовится к застолью и нарезает салаты, они подведут музыкальные итоги в "Новогоднем чарте". После боя курантов на канале стартуют "Танцы! Елка! МУЗ-ТВ!", на них зажгут "Руки Вверх!", Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Анна Седокова, Ольга Бузова и другие. Если утром 1 января не спится, то в 10.00 — повтор программы за 25 декабря: Наташа Королева расскажет о любимых клипах прошедшего года и устроит застолье у себя дома в "У-Дачном чарте". ТНТ: шоубиз vs. юмористыТНТ предлагает встречать 2022-ой с Comedy Club. Уже традиционно за час до Нового года стартует праздничный выпуск шоу, на этот раз в формате "Все против Камеди". Клава Кока, Ольга Бузова и Джефф Монсон сразятся с Тимуром Батрутдиновым и Гариком Харламовым. Правда, не на боксерском ринге, а в музыкально-комедийных конкурсах. За поединками будут следить ведущие Павел Воля и Юлия Зиверт.Вспомнить, как резиденты клуба готовились к Новому году раньше, можно в течение недели. С 27 по 31 декабря в 19:00 канал покажет праздничные выпуски 2016 — 2021 годов.

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