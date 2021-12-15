Стали известны имена участников "Новогодней Маски"
Стали известны имена участников специального выпуска "Новогодней Маски" на НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стали известны имена участников шоу "Новогодняя Маска" на НТВ. Специальный выпуск проекта покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.
В праздничную ночь на сцену выйдут 10 новых масок, которые были специально разработаны для праздничного концерта: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта-Клаус.
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
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Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
2 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
3 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
4 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
5 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
6 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
7 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
8 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
1 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
2 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
3 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
4 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
5 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
6 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
7 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
8 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
"Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят", – сказала Валерия.
Жюри проекта не только будет отгадывать новых участников, но и выйдет на сцену, чтобы воплотить фантастические номера. Песни исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва.
"Мы не угадываем даже тех, кого хорошо знаем. Новые маски получились просто потрясающие, очень неожиданные, я приятно удивлен", – признался Родригез.
В концерте также примут участие конкурсанты предыдущих сезонов: из первой "Маски" победитель шоу Анатолий Цой в образе Льва, Лариса Долина в маске Оленя, Карина Кокс в образе Волка, Стас Костюшкин в виде Мороженого, из второго сезона Ольга Бузова в качестве Розовой Пантеры, Юрий Стоянов в образе Банана и другие.
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