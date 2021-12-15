https://ria.ru/20211215/maska-1763836277.html

Стали известны имена участников "Новогодней Маски"

Стали известны имена участников "Новогодней Маски" - РИА Новости, 15.12.2021

Стали известны имена участников "Новогодней Маски"

Стали известны имена участников шоу "Новогодняя Маска" на НТВ. Специальный выпуск проекта покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу –... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T14:22

2021-12-15T14:22

2021-12-15T14:22

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стали известны имена участников шоу "Новогодняя Маска" на НТВ. Специальный выпуск проекта покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.В праздничную ночь на сцену выйдут 10 новых масок, которые были специально разработаны для праздничного концерта: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта-Клаус.Жюри проекта не только будет отгадывать новых участников, но и выйдет на сцену, чтобы воплотить фантастические номера. Песни исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва.В концерте также примут участие конкурсанты предыдущих сезонов: из первой "Маски" победитель шоу Анатолий Цой в образе Льва, Лариса Долина в маске Оленя, Карина Кокс в образе Волка, Стас Костюшкин в виде Мороженого, из второго сезона Ольга Бузова в качестве Розовой Пантеры, Юрий Стоянов в образе Банана и другие.

https://ria.ru/20211120/shoumaskgoon-1759239309.html

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шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал), знаменитости, александр ревва, шоу "маска", тимур родригез