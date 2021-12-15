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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211215/maska-1763836277.html
Стали известны имена участников "Новогодней Маски"
Стали известны имена участников "Новогодней Маски" - РИА Новости, 15.12.2021
Стали известны имена участников "Новогодней Маски"
Стали известны имена участников шоу "Новогодняя Маска" на НТВ. Специальный выпуск проекта покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу –... РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-15T14:22
2021-12-15T14:22
шоубиз
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
нтв (телеканал)
знаменитости
александр ревва
шоу "маска"
тимур родригез
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стали известны имена участников шоу "Новогодняя Маска" на НТВ. Специальный выпуск проекта покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.В праздничную ночь на сцену выйдут 10 новых масок, которые были специально разработаны для праздничного концерта: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта-Клаус.Жюри проекта не только будет отгадывать новых участников, но и выйдет на сцену, чтобы воплотить фантастические номера. Песни исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва.В концерте также примут участие конкурсанты предыдущих сезонов: из первой "Маски" победитель шоу Анатолий Цой в образе Льва, Лариса Долина в маске Оленя, Карина Кокс в образе Волка, Стас Костюшкин в виде Мороженого, из второго сезона Ольга Бузова в качестве Розовой Пантеры, Юрий Стоянов в образе Банана и другие.
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шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), нтв (телеканал), знаменитости, александр ревва, шоу "маска", тимур родригез
14:22 15.12.2021
 
Стали известны имена участников "Новогодней Маски"

Стали известны имена участников специального выпуска "Новогодней Маски" на НТВ

© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
© Фото : НТВ
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стали известны имена участников шоу "Новогодняя Маска" на НТВ. Специальный выпуск проекта покажут 31 декабря. Он станет самым длительным за всю историю шоу – его продолжительность составит более пяти часов.
В праздничную ночь на сцену выйдут 10 новых масок, которые были специально разработаны для праздничного концерта: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта-Клаус.
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
1 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
2 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
3 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
4 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
5 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
6 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
7 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
© Фото : НТВШоу "Новогодняя Маска"
Шоу Новогодняя Маска
8 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
1 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
2 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
3 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
4 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
5 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
6 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
7 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ
8 из 8
Шоу "Новогодняя Маска"
© Фото : НТВ

"Маски становятся все сложнее и сложнее, теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят", – сказала Валерия.

Жюри проекта не только будет отгадывать новых участников, но и выйдет на сцену, чтобы воплотить фантастические номера. Песни исполнят Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Александр Ревва.

"Мы не угадываем даже тех, кого хорошо знаем. Новые маски получились просто потрясающие, очень неожиданные, я приятно удивлен", – признался Родригез.

В концерте также примут участие конкурсанты предыдущих сезонов: из первой "Маски" победитель шоу Анатолий Цой в образе Льва, Лариса Долина в маске Оленя, Карина Кокс в образе Волка, Стас Костюшкин в виде Мороженого, из второго сезона Ольга Бузова в качестве Розовой Пантеры, Юрий Стоянов в образе Банана и другие.
Передача ШоуМаскгоуон
20 ноября, 02:24Шоубиз
"Шоумаскгоон": самые яркие номера проекта
 
ШоубизШоу-бизнесВалерия (Алла Перфилова)НТВ (телеканал)ЗнаменитостиАлександр РевваШоу "Маска"Тимур Родригез
 
 
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