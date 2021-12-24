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Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей
Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей
Российские сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:00
2021-12-24T11:00
общество
единая россия
госдума рф
совет федерации рф
авто
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.Документ был внесен в Госдуму первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
https://ria.ru/20210924/tekhosmotr-1751583801.html
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общество, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто
11:00 24.12.2021
 
Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей

Совет Федерации проголосовал за отмену обязательного техосмотра для личных автомобилей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.
Документ был внесен в Госдуму первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.
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Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.
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