https://ria.ru/20211224/tekhosmotr-1765286036.html

Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей

Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед отменил обязательный техосмотр личных автомобилей

Российские сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:00

2021-12-24T11:00

2021-12-24T11:00

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авто

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.Документ был внесен в Госдуму первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым.Согласно закону, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Закон не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.

https://ria.ru/20210924/tekhosmotr-1751583801.html

https://ria.ru/20211219/volodin-1764418379.html

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общество, единая россия, госдума рф, совет федерации рф, авто