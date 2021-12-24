https://ria.ru/20211224/teatr-1765354635.html

"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года

"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года - РИА Новости, 24.12.2021

"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года

"Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:10

2021-12-24T17:10

2021-12-24T17:10

культура

пермский театр оперы и балета

мастерская петра фоменко

театральный фестиваль "золотая маска"

театр наций

большой театр

тимур бекмамбетов

дмитрий крымов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/34/1552163418_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b39d759150e55061cb0766538865f33d.jpg

МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Откроет фестиваль 11 января на сцене Большого театра проект Postscript продюсерской компании "MuzArts", выдвинутый на премию "Золотая маска" как "лучший спектакль в балете" .Также в этот день на сцене "Новой оперы" будет показан вечер балета Пермского театра оперы и балета имени Чайковского - "Озорные песни / Когда падал снег / Концерт №5". Это программа из трех одноактных балетов на музыку Прокофьева, Пуленка и Херманна. Первый балет программы выдвинут на премию в трех номинациях - как "лучший спектакль в балете", "лучшая работа хореографа" (Антон Пимонов) и "лучшая работа художника по свету" (Алексей Хорошев).13 января в Большом театре еще раз покажут программу Postscript, а в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" - спектакль Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, выдвинутый на премию "Золотая маска" в семи номинациях.14 января столичные драматические театры - Мастерская Фоменко и РАМТ представят свои работы. На новой сцене Мастерской Фоменко будет показан спектакль Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция Дмитрия Крымова (выдвинут на премию в девяти номинациях). В РАМТе в этот вечер покажут спектакль Юрия Бутусова "Сын" (представлен на премию в семи номинациях).15 января в Театре Наций представят спектакль Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", выдвинутый на премию в шести номинациях. А в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" Воронежского театра оперы и балета (выдвинут на премию в шести номинациях).Расписание спектаклей фестиваля "Золотая маска", которое размещено на сайте, до 17 января включительно.

https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермский театр оперы и балета, мастерская петра фоменко, театральный фестиваль "золотая маска", театр наций, большой театр, тимур бекмамбетов, дмитрий крымов, новая опера, новости культуры, театр