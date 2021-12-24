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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/teatr-1765354635.html
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года - РИА Новости, 24.12.2021
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года
"Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:10
2021-12-24T17:10
культура
пермский театр оперы и балета
мастерская петра фоменко
театральный фестиваль "золотая маска"
театр наций
большой театр
тимур бекмамбетов
дмитрий крымов
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МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Откроет фестиваль 11 января на сцене Большого театра проект Postscript продюсерской компании "MuzArts", выдвинутый на премию "Золотая маска" как "лучший спектакль в балете" .Также в этот день на сцене "Новой оперы" будет показан вечер балета Пермского театра оперы и балета имени Чайковского - "Озорные песни / Когда падал снег / Концерт №5". Это программа из трех одноактных балетов на музыку Прокофьева, Пуленка и Херманна. Первый балет программы выдвинут на премию в трех номинациях - как "лучший спектакль в балете", "лучшая работа хореографа" (Антон Пимонов) и "лучшая работа художника по свету" (Алексей Хорошев).13 января в Большом театре еще раз покажут программу Postscript, а в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" - спектакль Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, выдвинутый на премию "Золотая маска" в семи номинациях.14 января столичные драматические театры - Мастерская Фоменко и РАМТ представят свои работы. На новой сцене Мастерской Фоменко будет показан спектакль Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция Дмитрия Крымова (выдвинут на премию в девяти номинациях). В РАМТе в этот вечер покажут спектакль Юрия Бутусова "Сын" (представлен на премию в семи номинациях).15 января в Театре Наций представят спектакль Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", выдвинутый на премию в шести номинациях. А в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" Воронежского театра оперы и балета (выдвинут на премию в шести номинациях).Расписание спектаклей фестиваля "Золотая маска", которое размещено на сайте, до 17 января включительно.
https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html
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пермский театр оперы и балета, мастерская петра фоменко, театральный фестиваль "золотая маска", театр наций, большой театр, тимур бекмамбетов, дмитрий крымов, новая опера, новости культуры, театр
17:10 24.12.2021
 
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года

"Золотая маска" объявила расписание фестиваля 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНаграды российской национальной театральной премии "Золотая маска-2019"
Награды российской национальной театральной премии Золотая маска-2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Откроет фестиваль 11 января на сцене Большого театра проект Postscript продюсерской компании "MuzArts", выдвинутый на премию "Золотая маска" как "лучший спектакль в балете" .
Также в этот день на сцене "Новой оперы" будет показан вечер балета Пермского театра оперы и балета имени Чайковского - "Озорные песни / Когда падал снег / Концерт №5".
© Фото : пресс-служба Пермского театра Оперы и Балета Сцена из балета "Озорные песни, Вариации на тему рококо, Шут"
Сцена из балета Озорные песни, Вариации на тему рококо, Шут - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : пресс-служба Пермского театра Оперы и Балета
Сцена из балета "Озорные песни, Вариации на тему рококо, Шут"
Это программа из трех одноактных балетов на музыку Прокофьева, Пуленка и Херманна. Первый балет программы выдвинут на премию в трех номинациях - как "лучший спектакль в балете", "лучшая работа хореографа" (Антон Пимонов) и "лучшая работа художника по свету" (Алексей Хорошев).
13 января в Большом театре еще раз покажут программу Postscript, а в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" - спектакль Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, выдвинутый на премию "Золотая маска" в семи номинациях.
14 января столичные драматические театры - Мастерская Фоменко и РАМТ представят свои работы. На новой сцене Мастерской Фоменко будет показан спектакль Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция Дмитрия Крымова (выдвинут на премию в девяти номинациях).
© предоставлено пресс-службой театраЕвгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле Моцарт Дон Жуан“. Генеральная репетиция в Мастерской Петра Фоменко
© предоставлено пресс-службой театра
Евгений Цыганов и Александра Кесельман в спектакле "Моцарт "Дон Жуан“. Генеральная репетиция" в Мастерской Петра Фоменко
В РАМТе в этот вечер покажут спектакль Юрия Бутусова "Сын" (представлен на премию в семи номинациях).
15 января в Театре Наций представят спектакль Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", выдвинутый на премию в шести номинациях.
© Фото : "Театр Наций"Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин"
Сцена из спектакля Ходжа Насреддин - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : "Театр Наций"
Сцена из спектакля "Ходжа Насреддин"
А в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" Воронежского театра оперы и балета (выдвинут на премию в шести номинациях).
Расписание спектаклей фестиваля "Золотая маска", которое размещено на сайте, до 17 января включительно.
Евгений Миронов в спектакле Мастер и Маргарита Театра наций - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 08:00Культура
"Мастер и Маргарита" в Большом и Театре наций: эти и другие яркие премьеры
 
КультураПермский театр оперы и балетаМастерская Петра ФоменкоТеатральный фестиваль "Золотая Маска"Театр нацийБольшой театрТимур БекмамбетовДмитрий КрымовНовая операНовости культурыТеатр
 
 
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