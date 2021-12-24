https://ria.ru/20211224/teatr-1765354635.html
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года - РИА Новости, 24.12.2021
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года
"Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:10
2021-12-24T17:10
2021-12-24T17:10
культура
пермский театр оперы и балета
мастерская петра фоменко
театральный фестиваль "золотая маска"
театр наций
большой театр
тимур бекмамбетов
дмитрий крымов
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МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.Откроет фестиваль 11 января на сцене Большого театра проект Postscript продюсерской компании "MuzArts", выдвинутый на премию "Золотая маска" как "лучший спектакль в балете" .Также в этот день на сцене "Новой оперы" будет показан вечер балета Пермского театра оперы и балета имени Чайковского - "Озорные песни / Когда падал снег / Концерт №5". Это программа из трех одноактных балетов на музыку Прокофьева, Пуленка и Херманна. Первый балет программы выдвинут на премию в трех номинациях - как "лучший спектакль в балете", "лучшая работа хореографа" (Антон Пимонов) и "лучшая работа художника по свету" (Алексей Хорошев).13 января в Большом театре еще раз покажут программу Postscript, а в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" - спектакль Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, выдвинутый на премию "Золотая маска" в семи номинациях.14 января столичные драматические театры - Мастерская Фоменко и РАМТ представят свои работы. На новой сцене Мастерской Фоменко будет показан спектакль Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция Дмитрия Крымова (выдвинут на премию в девяти номинациях). В РАМТе в этот вечер покажут спектакль Юрия Бутусова "Сын" (представлен на премию в семи номинациях).15 января в Театре Наций представят спектакль Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", выдвинутый на премию в шести номинациях. А в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" Воронежского театра оперы и балета (выдвинут на премию в шести номинациях).Расписание спектаклей фестиваля "Золотая маска", которое размещено на сайте, до 17 января включительно.
https://ria.ru/20211201/teatr-1761525699.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермский театр оперы и балета, мастерская петра фоменко, театральный фестиваль "золотая маска", театр наций, большой театр, тимур бекмамбетов, дмитрий крымов, новая опера, новости культуры, театр
"Золотая маска" объявила даты первых показов спектаклей фестиваля 2022 года
"Золотая маска" объявила расписание фестиваля 2022 года
МОСКВА, 24 дек- РИА Новости. "Золотая маска" представила в пятницу расписание фестиваля 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Откроет фестиваль 11 января на сцене Большого театра проект Postscript продюсерской компании "MuzArts", выдвинутый на премию "Золотая маска" как "лучший спектакль в балете" .
Также в этот день на сцене "Новой оперы" будет показан вечер балета Пермского театра оперы и балета имени Чайковского - "Озорные песни / Когда падал снег / Концерт №5".
Это программа из трех одноактных балетов на музыку Прокофьева, Пуленка и Херманна. Первый балет программы выдвинут на премию в трех номинациях - как "лучший спектакль в балете", "лучшая работа хореографа" (Антон Пимонов) и "лучшая работа художника по свету" (Алексей Хорошев).
13 января в Большом театре еще раз покажут программу Postscript, а в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" - спектакль Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, выдвинутый на премию "Золотая маска" в семи номинациях.
14 января столичные драматические театры - Мастерская Фоменко и РАМТ представят свои работы. На новой сцене Мастерской Фоменко будет показан спектакль Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция Дмитрия Крымова (выдвинут на премию в девяти номинациях).
В РАМТе в этот вечер покажут спектакль Юрия Бутусова "Сын" (представлен на премию в семи номинациях).
15 января в Театре Наций представят спектакль Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", выдвинутый на премию в шести номинациях.
А в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - оперу Моцарта "Свадьба Фигаро" Воронежского театра оперы и балета (выдвинут на премию в шести номинациях).
Расписание спектаклей фестиваля "Золотая маска", которое размещено на сайте, до 17 января включительно.