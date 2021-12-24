https://ria.ru/20211224/tayfun-1765259575.html
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек - РИА Новости, 24.12.2021
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек
Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах (местное название Odette) превысило 300, сообщает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T04:51
2021-12-24T04:51
2021-12-24T04:51
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филиппины
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Число жертв тайфуна Rai на Филиппинах (местное название Odette) превысило 300, сообщает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщило о 208 погибших. В свою очередь власти Филиппин заявляли о гибели 156 человек. Согласно их данным, 275 человек получили травмы, еще 37 человек считаются пропавшими без вести."В пятницу, за день до Рождества, NDRRMC сообщил, что число жертв тайфуна достигло 326. Пострадал 661 житель, 58 числятся пропавшими без вести", - передает заявление ведомства телеканал CNN Philippines.Тайфун Rai, ставший одним из самых смертоносных в недавней истории страны, достиг берегов Филиппин 16 декабря, вызвав угрозу оползней и наводнений. Свыше 300 тысяч человек были эвакуированы. Тайфун сопровождался сильным ветром.
https://ria.ru/20211220/tayfun-1764587529.html
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в мире, филиппины
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300 человек
Более 300 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах