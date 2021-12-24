https://ria.ru/20211224/tailand-1765310862.html

В Бангкоке появится российский культурный центр

В Бангкоке появится российский культурный центр - РИА Новости, 24.12.2021

В Бангкоке появится российский культурный центр

Таиланд надеется на скорое открытие российского культурного центра в Бангкоке, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:48

2021-12-24T15:48

2021-12-24T15:48

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БАНГКОК, 24 дек — РИА Новости. Таиланд надеется на скорое открытие российского культурного центра в Бангкоке, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт."Мы приветствуем это предложение и с нетерпением ждем возможности поработать вместе с нашими российскими партнерами в этом направлении", — сказал агентству дипломат."Подписание соглашения может стать одним из дел, знаменующих 125-ю годовщину дипломатических отношений между нашими странами, которую мы будем вместе праздновать в 2022 году", — отметил он.Также, по его словам, в следующем году может стартовать новый этап в таиландско-российском сотрудничестве в сфере науки и технологий. "Мы очень хотим учиться, перенимать опыт. Например, космическое агентство Таиланда заинтересовано в сотрудничестве с Россией", — добавил Сенграт.

https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html

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