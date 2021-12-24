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Туризм
https://ria.ru/20211224/tailand-1765310862.html
В Бангкоке появится российский культурный центр
В Бангкоке появится российский культурный центр - РИА Новости, 24.12.2021
В Бангкоке появится российский культурный центр
Таиланд надеется на скорое открытие российского культурного центра в Бангкоке, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:48
2021-12-24T15:48
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БАНГКОК, 24 дек — РИА Новости. Таиланд надеется на скорое открытие российского культурного центра в Бангкоке, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт."Мы приветствуем это предложение и с нетерпением ждем возможности поработать вместе с нашими российскими партнерами в этом направлении", — сказал агентству дипломат."Подписание соглашения может стать одним из дел, знаменующих 125-ю годовщину дипломатических отношений между нашими странами, которую мы будем вместе праздновать в 2022 году", — отметил он.Также, по его словам, в следующем году может стартовать новый этап в таиландско-российском сотрудничестве в сфере науки и технологий. "Мы очень хотим учиться, перенимать опыт. Например, космическое агентство Таиланда заинтересовано в сотрудничестве с Россией", — добавил Сенграт.
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таиланд, бангкок, новости - туризм, туристы, мид таиланда, туризм, россия, новости культуры
15:48 24.12.2021
 
В Бангкоке появится российский культурный центр

Таиланд надеется на скорое открытие российского культурного центра в Бангкоке

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкДорожное движение на улице в Бангкоке
Дорожное движение на улице в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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БАНГКОК, 24 дек — РИА Новости. Таиланд надеется на скорое открытие российского культурного центра в Бангкоке, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.
"Мы приветствуем это предложение и с нетерпением ждем возможности поработать вместе с нашими российскими партнерами в этом направлении", — сказал агентству дипломат.
"Подписание соглашения может стать одним из дел, знаменующих 125-ю годовщину дипломатических отношений между нашими странами, которую мы будем вместе праздновать в 2022 году", — отметил он.
Также, по его словам, в следующем году может стартовать новый этап в таиландско-российском сотрудничестве в сфере науки и технологий. "Мы очень хотим учиться, перенимать опыт. Например, космическое агентство Таиланда заинтересовано в сотрудничестве с Россией", — добавил Сенграт.
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