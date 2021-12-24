https://ria.ru/20211224/sud-1765291092.html

Совфед разрешил подавать судебные иски в электронном виде

Совфед разрешил подавать судебные иски в электронном виде - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед разрешил подавать судебные иски в электронном виде

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электроном виде. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:21

2021-12-24T11:21

2021-12-24T11:21

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, позволяющий подавать в суд исковые заявления, жалобы, представления и другие документы в электроном виде. Соответствующие изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ.Предусматривается, что в суд могут быть поданы документы в электронном виде с помощью Госуслуг, информационной системы, определённой Верховным Судом РФ, или через систему электронного документооборота.Авторы отмечают, что реализация закона позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц на судебную защиту и усовершенствовать действующие нормы процессуального законодательства, регламентирующие порядок использования электронных документов в судопроизводстве.

https://ria.ru/20211220/gosuslugi-1764525392.html

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