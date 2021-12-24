https://ria.ru/20211224/strelba-1765423954.html

В Екатеринбурге ищут убийцу в капюшоне, застрелившего мужчину в кафе

В Екатеринбурге ищут убийцу в капюшоне, застрелившего мужчину в кафе - РИА Новости, 24.12.2021

В Екатеринбурге ищут убийцу в капюшоне, застрелившего мужчину в кафе

Полиция ищет мужчину, застрелившего человека в кафе возле остановки "Билимбаевская" в Екатеринбурге, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T21:54

2021-12-24T21:54

2021-12-24T21:54

происшествия

екатеринбург

свердловская область

александр шульга

валерий горелых

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Полиция ищет мужчину, застрелившего человека в кафе возле остановки "Билимбаевская" в Екатеринбурге, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых."Сегодня вечером в Железнодорожном районе города Екатеринбурга совершено особо тяжкое преступление, в результате которого погиб человек. Сообщение о данном происшествии поступило в дежурную часть отдела полиции №10 от бригады "скорой помощи" в 20.52 (18.52 мск). По предварительным данным, в помещении точки быстрого питания, расположенной вблизи автобусной остановки "Билимбаевская", мужчина за столиком пил чай. Неожиданно вошел неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся", - сказал начальник пресс-службы.По его словам, на месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД. Силовики опрашивают очевидцев, устанавливают возможных свидетелей, а также выясняют, куда и на чем скрылся преступник. Личность погибшего оперуполномоченные уже установили. По некоторым данным, это мужчина 1965 года рождения. Отрабатываются различные версии произошедшего.Как сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

https://ria.ru/20211224/telo-1765398003.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, валерий горелых, россия