https://ria.ru/20211224/starenie-1765375649.html
В РАН попросили Путина поддержать программу по борьбе со старением
В РАН попросили Путина поддержать программу по борьбе со старением - РИА Новости, 24.12.2021
В РАН попросили Путина поддержать программу по борьбе со старением
Российская академия наук завершает подготовку мультидисциплинарной программы по борьбе со старением и просит о ее поддержке после внесения в правительство РФ,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:56
2021-12-24T16:56
2021-12-24T16:56
общество
наука
владимир путин
российская академия наук
здоровье - общество
старение
александр сергеев (ран)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российская академия наук завершает подготовку мультидисциплинарной программы по борьбе со старением и просит о ее поддержке после внесения в правительство РФ, заявил глава РАН Александр Сергеев."Мы все видим, сколь острыми являются демографические проблемы для нашей страны... Решение демографических проблем находится, в числе прочего, в использовании современных научных подходов", - сказал Сергеев, выступая в пятницу на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию, которое проводит президент РФ Владимир Путин.По словам Сергеева, тайны старения еще на разгаданы наукой."Известно, что есть организмы, которые вообще не стареют. С другой стороны, большинство организмов начинают стареть сразу после старения, и у каждого из органов есть свой так называемый биологический возраст", - отметил глава РАН.Но уже сейчас наука может многое предложить для предупреждения быстрого старения, добавил Сергеев. "Эти направления исключительно важны особенно в постковидное время", - подчеркнул он."В Российской академии наук завершается подготовка соответствующей мультидисциплинарной программы, и мы очень просили бы поддержать ее после внесения в правительство, в том числе со стороны регионов", - сказал Сергеев.
https://ria.ru/20211217/omikron-1764171178.html
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общество, наука, владимир путин, российская академия наук, здоровье - общество, старение, александр сергеев (ран), россия
В РАН попросили Путина поддержать программу по борьбе со старением
Глава РАН Сергеев: академия завершает подготовку большой программы по борьбе со старением