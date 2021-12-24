https://ria.ru/20211224/ssha-1765316385.html
В Кремле планируют в январе получить ответ от США по гарантиям безопасности
В Кремле планируют в январе получить ответ от США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.12.2021
В Кремле планируют в январе получить ответ от США по гарантиям безопасности
В Кремле рассчитывают в январе получить от Вашингтона конкретно сформулированные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:04
2021-12-24T13:04
2021-12-24T13:16
в мире
сша
вашингтон (город)
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В Кремле рассчитывают в январе получить от Вашингтона конкретно сформулированные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы обсудить вопросы деэскалации, как раз таки мы и имеем в виду в январе получить от наших оппонентов из Вашингтона конкретно сформулированные ответы на наши вопросы, которые были озвучены, и на наши предложения, которые были сформулированы в проекте текста известного договора и известного соглашения", - сказал Песков журналистам.На вопрос, можно ли говорить о компромиссе сторон, он подчеркнул, что сначала нужно получить ответ на конкретно сформулированные российские предложения.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211224/nato-1765318225.html
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в мире, сша, вашингтон (город), дмитрий песков
13:04 24.12.2021 (обновлено: 13:16 24.12.2021)
В Кремле планируют в январе получить ответ от США по гарантиям безопасности
В Кремле планируют в январе получить ответ от США на предложение по гарантиям безопасности