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Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР

Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2021

Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР

Киев готовит информационный фон для последующего срыва перемирия в Донбассе в период новогодних и рождественских праздников, заявил полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:40

2021-12-24T16:40

2021-12-24T17:37

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владислав дейнего

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Киев готовит информационный фон для последующего срыва перемирия в Донбассе в период новогодних и рождественских праздников, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Украина готовит информационный фон для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.Полпред ЛНР выразил недоумение относительно заявлений представителей Киева по поводу соблюдения дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе, принятых в июле 2020 года. Он имел ввиду заявление на сайте минобороны Украины, опубликованное во вторник от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова, "казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств" и противоречащие этому заявления Залужного, сделанные на следующий же день. Кроме того, добавил Дейнего, штаб операции объединенных сил обвинил Народную милицию в обстреле подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 в Донбассе, что, по словам полпреда ЛНР, не соответствует действительности."В первом (заявлении - ред.) он (Залужный - ред.) дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия согласно договоренностям от 22 июля 2020 г (о дополнительных мерах обеспечения перемирия - ред.). Во втором он заверил, что Украина уже соблюдает все договоренности о перемирии, в которых четко прописан "формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы". Разъяснить солдатам, что это за "формат", господин Залужный не потрудился", - отметил полпред республики.В связи с этим Дейнего считает, что Украина готовит провокации в Донбассе и оставляет себе "лазейки" для обвинения ополченцев в срыве перемирия."Подобное поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные "лазейки" для обвинения нас в срыве перемирия. Упомянутые же противоречащие друг другу размытые заявления руководства украинских вооруженных сил необходимы исключительно для "отчета" перед западными спонсорами", - дополнил Дейнего.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по такому сценарию, и подтвердил, что если украинские силовики не будут открывать огонь, то на линии соприкосновения будет соблюдаться режим прекращения огня.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211222/bespilotnik-1764946577.html

https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html

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в мире, украина, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр, валерий залужный