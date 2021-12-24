Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/sryv-1765371005.html
Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР
Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2021
Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР
Киев готовит информационный фон для последующего срыва перемирия в Донбассе в период новогодних и рождественских праздников, заявил полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:40
2021-12-24T17:37
в мире
украина
киев
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
луганская народная республика
владислав дейнего
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/17/1513301785_0:129:2896:1758_1920x0_80_0_0_aefa6e9ecbc343704b79cf79765b45fa.jpg
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Киев готовит информационный фон для последующего срыва перемирия в Донбассе в период новогодних и рождественских праздников, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего."Украина готовит информационный фон для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.Полпред ЛНР выразил недоумение относительно заявлений представителей Киева по поводу соблюдения дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе, принятых в июле 2020 года. Он имел ввиду заявление на сайте минобороны Украины, опубликованное во вторник от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова, "казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств" и противоречащие этому заявления Залужного, сделанные на следующий же день. Кроме того, добавил Дейнего, штаб операции объединенных сил обвинил Народную милицию в обстреле подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 в Донбассе, что, по словам полпреда ЛНР, не соответствует действительности."В первом (заявлении - ред.) он (Залужный - ред.) дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия согласно договоренностям от 22 июля 2020 г (о дополнительных мерах обеспечения перемирия - ред.). Во втором он заверил, что Украина уже соблюдает все договоренности о перемирии, в которых четко прописан "формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы". Разъяснить солдатам, что это за "формат", господин Залужный не потрудился", - отметил полпред республики.В связи с этим Дейнего считает, что Украина готовит провокации в Донбассе и оставляет себе "лазейки" для обвинения ополченцев в срыве перемирия."Подобное поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные "лазейки" для обвинения нас в срыве перемирия. Упомянутые же противоречащие друг другу размытые заявления руководства украинских вооруженных сил необходимы исключительно для "отчета" перед западными спонсорами", - дополнил Дейнего.Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по такому сценарию, и подтвердил, что если украинские силовики не будут открывать огонь, то на линии соприкосновения будет соблюдаться режим прекращения огня.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211222/bespilotnik-1764946577.html
https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html
украина
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151330/17/1513301785_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf5f0a690ed0cfb7a71b609bcf5b3ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, луганская народная республика, владислав дейнего, ситуация в днр и лнр, валерий залужный
16:40 24.12.2021 (обновлено: 17:37 24.12.2021)
 
Украина готовит информационный фон для срыва перемирия, заявили в ЛНР

Глава МИД ЛНР Дейнего: Украина готовит информационный фон для срыва перемирия в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВладислав Дейнего
Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Киев готовит информационный фон для последующего срыва перемирия в Донбассе в период новогодних и рождественских праздников, заявил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.
"Украина готовит информационный фон для очередного срыва перемирия на Новый год и Рождество", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 16:44
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник-корректировщик украинских силовиков
Полпред ЛНР выразил недоумение относительно заявлений представителей Киева по поводу соблюдения дополнительных мер обеспечения перемирия в Донбассе, принятых в июле 2020 года. Он имел ввиду заявление на сайте минобороны Украины, опубликованное во вторник от имени главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова, "казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств" и противоречащие этому заявления Залужного, сделанные на следующий же день. Кроме того, добавил Дейнего, штаб операции объединенных сил обвинил Народную милицию в обстреле подконтрольного Киеву поселка Золотое-4 в Донбассе, что, по словам полпреда ЛНР, не соответствует действительности.
"В первом (заявлении - ред.) он (Залужный - ред.) дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия согласно договоренностям от 22 июля 2020 г (о дополнительных мерах обеспечения перемирия - ред.). Во втором он заверил, что Украина уже соблюдает все договоренности о перемирии, в которых четко прописан "формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы". Разъяснить солдатам, что это за "формат", господин Залужный не потрудился", - отметил полпред республики.
В связи с этим Дейнего считает, что Украина готовит провокации в Донбассе и оставляет себе "лазейки" для обвинения ополченцев в срыве перемирия.
"Подобное поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные "лазейки" для обвинения нас в срыве перемирия. Упомянутые же противоречащие друг другу размытые заявления руководства украинских вооруженных сил необходимы исключительно для "отчета" перед западными спонсорами", - дополнил Дейнего.
Он выразил надежду, что ситуация не будет развиваться по такому сценарию, и подтвердил, что если украинские силовики не будут открывать огонь, то на линии соприкосновения будет соблюдаться режим прекращения огня.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Ситуация в ЛНР. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 11:05
В ЛНР не исключили диверсий американских ЧВК на границе Украины с Россией
 
В миреУкраинаКиевМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВладислав ДейнегоСитуация в ДНР и ЛНРВалерий Залужный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Лента новостейМолния
Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимойПоявилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко