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Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V"

Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V" - РИА Новости, 24.12.2021

Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V"

Россия готова рассмотреть новые обращения Боснии и Герцеговины по поставкам вакцины от COVID "Спутник V", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:07

2021-12-24T09:07

2021-12-24T09:07

распространение коронавируса

в мире

босния и герцеговина

сергей лавров

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

коронавирусы

земля

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова рассмотреть новые обращения Боснии и Герцеговины по поставкам вакцины от COVID "Спутник V", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, между странами налажено взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.Он добавил, что РФ поставила в Боснию и Герцеговину партию российской вакцины "Спутник V". "Она зарекомендовала себя наилучшим образом. Готовы рассмотреть новые обращения боснийско-герцеговинских партнеров, в том числе по однокомпонентному препарату "Спутник Лайт", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье"."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

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