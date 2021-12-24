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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/sputnik-1765268967.html
Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V"
Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V" - РИА Новости, 24.12.2021
Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V"
Россия готова рассмотреть новые обращения Боснии и Герцеговины по поставкам вакцины от COVID "Спутник V", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:07
2021-12-24T09:07
распространение коронавируса
в мире
босния и герцеговина
сергей лавров
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
земля
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова рассмотреть новые обращения Боснии и Герцеговины по поставкам вакцины от COVID "Спутник V", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.По его словам, между странами налажено взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.Он добавил, что РФ поставила в Боснию и Герцеговину партию российской вакцины "Спутник V". "Она зарекомендовала себя наилучшим образом. Готовы рассмотреть новые обращения боснийско-герцеговинских партнеров, в том числе по однокомпонентному препарату "Спутник Лайт", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье"."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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в мире, босния и герцеговина, сергей лавров, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, земля, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
09:07 24.12.2021
 
Лавров рассказал о сотрудничестве с Боснией и Герцеговиной по "Спутнику V"

Лавров: Россия готова рассмотреть новые обращения Боснии и Герцеговины по "Спутнику V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова рассмотреть новые обращения Боснии и Герцеговины по поставкам вакцины от COVID "Спутник V", сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, между странами налажено взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.
Он добавил, что РФ поставила в Боснию и Герцеговину партию российской вакцины "Спутник V". "Она зарекомендовала себя наилучшим образом. Готовы рассмотреть новые обращения боснийско-герцеговинских партнеров, в том числе по однокомпонентному препарату "Спутник Лайт", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
 
Распространение коронавирусаВ миреБосния и ГерцеговинаСергей ЛавровThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыЗемляРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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