https://ria.ru/20211224/spasateli-1765327338.html
Спасатели в образе Дедов Морозов посетили Морозовскую детскую больницу
Спасатели в образе Дедов Морозов посетили Морозовскую детскую больницу - РИА Новости, 24.12.2021
Спасатели в образе Дедов Морозов посетили Морозовскую детскую больницу
"Десант" спасателей в образе Дедов Морозов высадился на крыше Морозовской детской больницы, с помощью альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:01
2021-12-24T14:01
2021-12-24T14:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
дети
москва
дед мороз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765305548_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_993dd01b8ed1b354fc9415675adcdf52.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Десант" спасателей в образе Дедов Морозов высадился на крыше Морозовской детской больницы, с помощью альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули в окна палат, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Подарили новогоднюю сказку пациентам Морозовской детской больницы. Пятьдесят московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат. С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки – их роли исполнили 10 психологов столичного Пожарно-спасательного центра. Детей навестила и такса Маруся – талисман столичных пожарных и спасателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что возле больницы пройдут перформанс и шествие новогодних персонажей, которых сыграют артисты уличных театров, в сопровождении оркестра снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а затем состоится новогоднее представление и мастер-классы. Фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке" проходит в восьмой раз.
https://ria.ru/20211224/katanie-1765073992.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765305548_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_f75db7d0281f802b698c6ddd9dea7abe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дети, москва, дед мороз