https://ria.ru/20211224/spasateli-1765327338.html

Спасатели в образе Дедов Морозов посетили Морозовскую детскую больницу

Спасатели в образе Дедов Морозов посетили Морозовскую детскую больницу - РИА Новости, 24.12.2021

Спасатели в образе Дедов Морозов посетили Морозовскую детскую больницу

"Десант" спасателей в образе Дедов Морозов высадился на крыше Морозовской детской больницы, с помощью альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:01

2021-12-24T14:01

2021-12-24T14:01

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Десант" спасателей в образе Дедов Морозов высадился на крыше Морозовской детской больницы, с помощью альпинистского снаряжения они спустились вниз и заглянули в окна палат, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Подарили новогоднюю сказку пациентам Морозовской детской больницы. Пятьдесят московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат. С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки – их роли исполнили 10 психологов столичного Пожарно-спасательного центра. Детей навестила и такса Маруся – талисман столичных пожарных и спасателей", - говорится в сообщении.Отмечается, что возле больницы пройдут перформанс и шествие новогодних персонажей, которых сыграют артисты уличных театров, в сопровождении оркестра снеговиков, Деда Мороза и Снегурочки, а затем состоится новогоднее представление и мастер-классы. Фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке" проходит в восьмой раз.

https://ria.ru/20211224/katanie-1765073992.html

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