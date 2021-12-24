https://ria.ru/20211224/sovfed-1765304835.html

Совфед одобрил закон о запрете добычи китов и дельфинов

Совфед одобрил закон о запрете добычи китов и дельфинов - РИА Новости, 24.12.2021

Совфед одобрил закон о запрете добычи китов и дельфинов

Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:14

2021-12-24T12:14

2021-12-24T12:14

общество

китай

владимир путин

совет федерации рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

михаил мишустин

японское море

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон, запрещающий промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.Документ запрещает осуществление промышленного и прибрежного рыболовства в отношении китообразных, то есть китов, дельфинов и морских свиней. Это позволит сберечь этих животных от хищнического истребления, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Помимо этого, уточняется, что в целях обеспечения сохранения морских млекопитающих могут устанавливаться ограничения их рыболовства в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.Ранее вылов морских млекопитающих осуществлялся в соответствии с квотой, которую выдавало Росрыболовство. Против этого активно выступали зоозащитники, так как такие млекопитающие, как косатки, дельфины, белухи и другие редкие, ценные виды находились под угрозой вылова. Ситуация изменилась после скандала вокруг "китовой тюрьмы" в 2018 году.В 2018 году в приморской бухте Средняя нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Их выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.К решению проблемы подключился президент России Владимир Путин - он поручил профильным министерствам вместе с учеными решить судьбу животных. Операция по выпуску белух и косаток из "китовой тюрьмы" началась в июне 2019 года. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, а 10 ноября в Японское море выпустили последних белух. В конце 2020 года правительство ужесточило правила добычи этих животных, а в текущем году ввело с 20 сентября на полгода запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней.

https://ria.ru/20210806/zhivotnye-1744714126.html

https://ria.ru/20210914/delfiny-1750056059.html

китай

японское море

россия

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общество, китай, владимир путин, совет федерации рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), михаил мишустин, японское море, россия