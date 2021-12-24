https://ria.ru/20211224/sovfed-1765288554.html
Совфед одобрил проект, устраняющий правовую коллизию в законодательстве
Совфед одобрил проект, устраняющий правовую коллизию в законодательстве - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил проект, устраняющий правовую коллизию в законодательстве
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на устранение коллизии норм федерального законодательства и приведения используемой в ряде... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:08
2021-12-24T11:08
2021-12-24T11:08
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу закон, направленный на устранение коллизии норм федерального законодательства и приведения используемой в ряде федеральных конституционных законов терминологии в соответствие с законами об образовании и об охране здоровья граждан.Соответствующие изменения вносятся в федеральные конституционные законы "О правительстве РФ", "О Государственном гербе РФ", "О референдуме РФ" и "О военных судах РФ", в которых сейчас содержится терминология, не соответствующая законам "Об образовании" и "Об охране здоровья граждан РФ".
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общество, совет федерации рф
Совфед одобрил проект, устраняющий правовую коллизию в законодательстве
Совфед одобрил проект, направленный на устранение правовой коллизии в законодательстве