https://ria.ru/20211224/sovety-1765257291.html

Психологи дали советы, как одиноким людям встречать Новый год

Психологи дали советы, как одиноким людям встречать Новый год - РИА Новости, 24.12.2021

Психологи дали советы, как одиноким людям встречать Новый год

Одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания: если человек очень устал, то можно лечь спать, если хочется чего-то необычного, то следует... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T03:29

2021-12-24T03:29

2021-12-24T05:05

новый год — 2022

общество

новый год

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Одиноким людям в новогоднюю ночь следует исполнять свои желания: если человек очень устал, то можно лечь спать, если хочется чего-то необычного, то следует найти интересную вечеринку, например, в йога-центре, главное, перестать ждать чего-то от других и взять руководство над своей жизнью в свои руки, считают опрошенные РИА Новости психологи."Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило – не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует",- сказала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова.Она пояснила, что, возможно, человек почувствует, что он очень устал и хочет лечь спать в новогоднюю ночь, и в этом нет ничего плохого, именно так и следует поступить. Кто-то, прислушиваясь к себе, поймёт, что хочет чего-то необычного на праздник, например, пойти на вечеринку в йога-центр, а кто-то просто захочет прогуляться.По мнению специалиста, хорошая рекомендация - взять авторство над своей жизнью в свои руки и перестать ждать, что кто-то и куда-то позовет, надо перестать горевать о том, что снова кто-то что-то не организовал, а организовать себе праздник самостоятельно.Часто, чтобы получить положительные эмоции, люди начинают помогать другим, отметила Разумова. Иногда они едут в детский дом или дом престарелых и организуют какие-то мероприятия там. Это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе и своем страдании к тому, что можно дать миру, заявила эксперт.В свою очередь, психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин подчеркнул, что тем, кто остался один на праздники, нужно прислушиваться к себе, а не следовать каким-то трендам."Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это все шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе", - сказал Шабшин.

https://ria.ru/20211222/naryady-1764954505.html

https://ria.ru/20211207/prazdnovanie-1762482802.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год