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Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука
Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 24.12.2021
Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука
Приморский краевой суд отменил постановление районного суда Владивостока о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:10
2021-12-24T09:10
происшествия
владивосток
приморский краевой суд
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
сергей сопчук
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил постановление районного суда Владивостока о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука и направил материал на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии.Адвокат подал жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, оно было рассмотрено в пятницу."Постановление Фрунзенского районного суда отменено, материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщила Оленева.
https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html
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происшествия, владивосток, приморский краевой суд, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), сергей сопчук
09:10 24.12.2021
 
Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука

Суд отменил заочный арест находящегося в розыске экс-депутата Госдумы Сопчука

© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского краяСергей Сопчук
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : сайт Законодательного собрания Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил постановление районного суда Владивостока о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука и направил материал на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии.
Адвокат подал жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, оно было рассмотрено в пятницу.
"Постановление Фрунзенского районного суда отменено, материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщила Оленева.
Сергей Сопчук - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:51
В Госдуме готовы принять меры против депутата Сопчука
 
ПроисшествияВладивостокПриморский краевой судГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Сергей Сопчук
 
 
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