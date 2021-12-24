https://ria.ru/20211224/sopchuk-1765269745.html

Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука

Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука - РИА Новости, 24.12.2021

Суд отменил заочный арест экс-депутата Госдумы Сопчука

Приморский краевой суд отменил постановление районного суда Владивостока о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:10

2021-12-24T09:10

2021-12-24T09:10

происшествия

владивосток

приморский краевой суд

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

сергей сопчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594822290_0:71:1829:1099_1920x0_80_0_0_851262d2c2605d4749828ee471231bb9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 дек – РИА Новости. Приморский краевой суд отменил постановление районного суда Владивостока о заочном аресте находящегося в розыске экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука и направил материал на новое рассмотрение, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.СК 26 ноября сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии.Адвокат подал жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, оно было рассмотрено в пятницу."Постановление Фрунзенского районного суда отменено, материал направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщила Оленева.

https://ria.ru/20210127/sopchuk-1594839722.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский краевой суд, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), сергей сопчук