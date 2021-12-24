Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/sneg-1765338377.html
В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега
В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега - РИА Новости, 24.12.2021
В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега
Более 9 сантиметров снега выпало за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге, его убирают более 1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи дворников, сообщает городской... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:35
2021-12-24T14:35
общество
санкт-петербург
александр беглов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763542511_0:301:2950:1960_1920x0_80_0_0_66c5d8944f2eaabc6c1fbd634d56b6ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Более 9 сантиметров снега выпало за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге, его убирают более 1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи дворников, сообщает городской комитет по благоустройству."За сутки в Петербурге выпало более 9 сантиметров снега. В пятницу на уборку дорог выведено 1 096 единиц техники и 1 264 работника ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству", - говорится в сообщении.Кроме того, парковые дорожки чистят еще 240 машин и 806 специалистов садово-парковых хозяйств.Прошедшей ночью городские магистрали расчищали 1 139 единиц дорожной техники, в том числе вывозом снега занималось более 150 погрузчиков и 200 самосвалов. За сутки было собрано и отправлено на утилизацию более 30 тысяч кубометров снега, с начала зимнего периода – 1,085 миллиона кубометров.По прогнозу синоптиков, в пятницу в северной столице сохранится снежная погода. Службы комитета по благоустройству прометают проезжую часть и тротуары, устраняют гололедицу, собирают и вывозят снег.Комитет рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах, не превышать допустимую скорость и соблюдать правила парковки транспорта.С начала зимнего сезона в Петербурге выпало уже более 70 сантиметров снега. Горожане стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить уборку.
https://ria.ru/20211224/davlenie-1765266523.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763542511_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0b6f362260f30c16a79f0793b02c57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, александр беглов
14:35 24.12.2021
 
В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выпало более девяти сантиметров снега

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Более 9 сантиметров снега выпало за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге, его убирают более 1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи дворников, сообщает городской комитет по благоустройству.
"За сутки в Петербурге выпало более 9 сантиметров снега. В пятницу на уборку дорог выведено 1 096 единиц техники и 1 264 работника ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству", - говорится в сообщении.
Кроме того, парковые дорожки чистят еще 240 машин и 806 специалистов садово-парковых хозяйств.
Прошедшей ночью городские магистрали расчищали 1 139 единиц дорожной техники, в том числе вывозом снега занималось более 150 погрузчиков и 200 самосвалов. За сутки было собрано и отправлено на утилизацию более 30 тысяч кубометров снега, с начала зимнего периода – 1,085 миллиона кубометров.
По прогнозу синоптиков, в пятницу в северной столице сохранится снежная погода. Службы комитета по благоустройству прометают проезжую часть и тротуары, устраняют гололедицу, собирают и вывозят снег.
Комитет рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах, не превышать допустимую скорость и соблюдать правила парковки транспорта.
С начала зимнего сезона в Петербурге выпало уже более 70 сантиметров снега. Горожане стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить уборку.
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
08:24
Москвичей предупредили о низком давлении и снеге
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимой
02:12Появилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в Сирии
02:08У кого больше шансов заразиться коронавирусом
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Лента новостейМолния
Эксперт научил, каким бензином лучше заправлять машину зимойПоявилось новое видео применения российских дронов-камикадзе в СирииУ кого больше шансов заразиться коронавирусомВ Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался связаться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко