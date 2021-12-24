https://ria.ru/20211224/sneg-1765338377.html

В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега

В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега - РИА Новости, 24.12.2021

В Петербурге за сутки выпало более девяти сантиметров снега

Более 9 сантиметров снега выпало за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге, его убирают более 1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи дворников, сообщает городской... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:35

2021-12-24T14:35

2021-12-24T14:35

общество

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Более 9 сантиметров снега выпало за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге, его убирают более 1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи дворников, сообщает городской комитет по благоустройству."За сутки в Петербурге выпало более 9 сантиметров снега. В пятницу на уборку дорог выведено 1 096 единиц техники и 1 264 работника ручного труда дорожных предприятий комитета по благоустройству", - говорится в сообщении.Кроме того, парковые дорожки чистят еще 240 машин и 806 специалистов садово-парковых хозяйств.Прошедшей ночью городские магистрали расчищали 1 139 единиц дорожной техники, в том числе вывозом снега занималось более 150 погрузчиков и 200 самосвалов. За сутки было собрано и отправлено на утилизацию более 30 тысяч кубометров снега, с начала зимнего периода – 1,085 миллиона кубометров.По прогнозу синоптиков, в пятницу в северной столице сохранится снежная погода. Службы комитета по благоустройству прометают проезжую часть и тротуары, устраняют гололедицу, собирают и вывозят снег.Комитет рекомендует автомобилистам быть внимательными на дорогах, не превышать допустимую скорость и соблюдать правила парковки транспорта.С начала зимнего сезона в Петербурге выпало уже более 70 сантиметров снега. Горожане стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить уборку.

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общество, санкт-петербург, александр беглов