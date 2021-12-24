https://ria.ru/20211224/slova-1765293061.html

Россияне назвали главные слова года

Россияне назвали главные слова года - РИА Новости, 24.12.2021

Россияне назвали главные слова года

ВЦИОМ назвал три главных слова года по мнению жителей страны. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:24

2021-12-24T11:24

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общество

валерий федоров

вциом

россия

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВЦИОМ назвал три главных слова года по мнению жителей страны."ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: "коронавирус", который выбрали 38 процентов россиян, "рост цен" — 34 процента и "QR-коды" — 28 процентов", — сказал генеральный директор Центра Валерий Федоров, представляя опрос в МИА "Россия сегодня".Также люди называли "вакцину", "снижение доходов", "маски" и "дистанционное обучение".Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели в декабре 2021 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Она была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

https://ria.ru/20211203/slovo-1762008483.html

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общество, валерий федоров, вциом, россия