https://ria.ru/20211224/slova-1765293061.html
Россияне назвали главные слова года
Россияне назвали главные слова года - РИА Новости, 24.12.2021
Россияне назвали главные слова года
ВЦИОМ назвал три главных слова года по мнению жителей страны. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:24
2021-12-24T11:24
2021-12-24T13:09
общество
валерий федоров
вциом
россия
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВЦИОМ назвал три главных слова года по мнению жителей страны."ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: "коронавирус", который выбрали 38 процентов россиян, "рост цен" — 34 процента и "QR-коды" — 28 процентов", — сказал генеральный директор Центра Валерий Федоров, представляя опрос в МИА "Россия сегодня".Также люди называли "вакцину", "снижение доходов", "маски" и "дистанционное обучение".Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели в декабре 2021 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Она была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.
https://ria.ru/20211203/slovo-1762008483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, валерий федоров, вциом, россия
11:24 24.12.2021 (обновлено: 13:09 24.12.2021)
Россияне назвали главные слова года
ВЦИОМ: россияне назвали "коронавирус" и "QR-коды" главными словами года
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. ВЦИОМ назвал три главных слова года по мнению жителей страны.
"ВЦИОМ
попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: "коронавирус", который выбрали 38 процентов россиян, "рост цен" — 34 процента и "QR-коды" — 28 процентов", — сказал генеральный директор Центра Валерий Федоров
, представляя опрос в МИА "Россия сегодня".
Также люди называли "вакцину", "снижение доходов", "маски" и "дистанционное обучение".
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели в декабре 2021 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Она была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории страны. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.