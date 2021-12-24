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"Россия" внедряет новую бортовую систему развлечений
"Россия" внедряет новую бортовую систему развлечений - РИА Новости, 24.12.2021
"Россия" внедряет новую бортовую систему развлечений
Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") внедряет новую бортовую систему развлечений, делая при этом ставку на интерактивность, сообщает авиаперевозчик. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:21
2021-12-24T10:21
новости компаний - экономика
россия (авиакомпания)
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") внедряет новую бортовую систему развлечений, делая при этом ставку на интерактивность, сообщает авиаперевозчик.Новая стриминговая бортовая система развлечений будет доступна на всех воздушных судах авиакомпании "Россия", в том числе и на самолетах отечественного производства Superjet 100 и МС-21, которые начнут поступать во флот в 2022 году. Пользоваться новой бортовой системой можно будет на всех рейсах авиакомпании, включая короткие региональные."Современный и многофункциональный портал RPORTAL.aero будет доступен с любого персонального устройства. Он включает в себя не только максимально расширенный контент — фильмы, сериалы, аудиокниги и подкасты, телешоу и спортивные программы, но и возможность двусторонней онлайн-коммуникации с экипажем — вызов бортпроводника стал удобнее и быстрее, а выбрать более комфортное место в салоне самолета можно прямо на борту в одном из новых разделов портала.Главной же новинкой новой бортовой системы развлечений стал раздел с информацией о рейсе и экипаже — теперь через портал на своем персональном устройстве пассажиры смогут в режиме реального времени познакомиться со всеми членами экипажа, которые обслуживают рейс, в том числе получить информацию о командире воздушного судна. Кроме того, каждый путешественник по желанию может оставить отзыв о совершенном полете, экипаже или качестве сервиса на борту". – говорится в сообщенииВ авиакомпании отмечают, что в перспективе планируется значительно расширить набор предоставляемых услуг и максимально персонифицировать обслуживание, добавив эксклюзивности при взаимодействии с каждым пассажиром. Уже в ближайшее время появятся уникальный контент популярных онлайн-кинотеатров, существенно увеличится количество аудиокниг, лекций, подкастов и квестов известных и любимых многими брендов, а также можно будет совершать покупки в электронном магазине на борту.Медиагруппа "Россия сегодня" выступает поставщиком информации для авиакомпании на пяти языках. Пользователям системы доступны тематические ленты РИА Недвижимость. Новости недвижимости, РИА Новости. Культура и РИА Новости. Спорт на русском языке, а также новости Международного информационного агентства и радио Sputnik на английском, немецком, китайском и арабском языках.
https://ria.ru/20211117/rossiya-1759504419.html
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новости компаний - экономика, россия (авиакомпания), россия
10:21 24.12.2021
 

"Россия" внедряет новую бортовую систему развлечений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпания "Россия" на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") внедряет новую бортовую систему развлечений, делая при этом ставку на интерактивность, сообщает авиаперевозчик.
Новая стриминговая бортовая система развлечений будет доступна на всех воздушных судах авиакомпании "Россия", в том числе и на самолетах отечественного производства Superjet 100 и МС-21, которые начнут поступать во флот в 2022 году. Пользоваться новой бортовой системой можно будет на всех рейсах авиакомпании, включая короткие региональные.
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"Современный и многофункциональный портал RPORTAL.aero будет доступен с любого персонального устройства. Он включает в себя не только максимально расширенный контент — фильмы, сериалы, аудиокниги и подкасты, телешоу и спортивные программы, но и возможность двусторонней онлайн-коммуникации с экипажем — вызов бортпроводника стал удобнее и быстрее, а выбрать более комфортное место в салоне самолета можно прямо на борту в одном из новых разделов портала.
Главной же новинкой новой бортовой системы развлечений стал раздел с информацией о рейсе и экипаже — теперь через портал на своем персональном устройстве пассажиры смогут в режиме реального времени познакомиться со всеми членами экипажа, которые обслуживают рейс, в том числе получить информацию о командире воздушного судна. Кроме того, каждый путешественник по желанию может оставить отзыв о совершенном полете, экипаже или качестве сервиса на борту". – говорится в сообщении
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В авиакомпании отмечают, что в перспективе планируется значительно расширить набор предоставляемых услуг и максимально персонифицировать обслуживание, добавив эксклюзивности при взаимодействии с каждым пассажиром. Уже в ближайшее время появятся уникальный контент популярных онлайн-кинотеатров, существенно увеличится количество аудиокниг, лекций, подкастов и квестов известных и любимых многими брендов, а также можно будет совершать покупки в электронном магазине на борту.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает поставщиком информации для авиакомпании на пяти языках. Пользователям системы доступны тематические ленты РИА Недвижимость. Новости недвижимости, РИА Новости. Культура и РИА Новости. Спорт на русском языке, а также новости Международного информационного агентства и радио Sputnik на английском, немецком, китайском и арабском языках.
 
Новости компаний - ЭкономикаРоссия (авиакомпания)Россия
 
 
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