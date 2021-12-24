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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211224/siroty-1765367715.html
Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи
Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи - РИА Новости, 24.12.2021
Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи
Московскую область назвали лидером по устройству детей-сирот в семьи. В этом году в регионе не осталось ни одного детского дома, поскольку всех детей усыновили. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:27
2021-12-24T16:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московскую область назвали лидером по устройству детей-сирот в семьи. В этом году в регионе не осталось ни одного детского дома, поскольку всех детей усыновили. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что взамен появляются центры поддержки сирот. Об этом сообщил телеканал "360".Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала, что опыт Московской области должны распространить по всей стране, чтобы как можно больше детей, оставшихся без родителей, нашли новую семью."Мне очень важно узнать о вашей совершенно невероятной программе – о „Подмосковье без сирот“. Я получила конкретный вектор работы от президента, чтобы мы сократили количество сирот, и поэтому ваш опыт для меня наиболее важен, поскольку вы передовики. С этим никто не будет спорить", – сказала она.В 2013 году в Московской области работало 44 детских дома. Теперь же они закрыты за ненадобностью. Вместо них откроются семейные центры, в которых будут работать уже с каждым конкретным оставшимся без родителей ребенком, чтобы оперативно найти ему приемную семью."Мы открыли семейные центры, для того чтобы, если вдруг ребенок окажется один, без родителей, мы быструю и качественную семью могли бы найти для опеки, заботы и внимания", — пояснил Воробьев.Львова-Белова отметила, что одно только изменение название учреждения уже свидетельствует о том, что если ребенок и попадет туда, то только на время, поскольку ключевая цель — подбор для него семьи.Губернатор МО Андрей Воробьев отметил, что в регионе также стараются эффективно реализовать программу предоставления жилья сиротам."Большая президентская программа по выдаче жилья детям-сиротам у нас тоже реализуется. Мы вторые в стране, наверное, по количеству жилья, которое предоставляем. Это около 800 квартир ежегодно", – рассказал он.
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московская область (подмосковье)
16:27 24.12.2021
 

Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи

© РИА Новости / Артем ЖитеневЖенщина с ребенком на руках
Женщина с ребенком на руках - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Артем Житенев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московскую область назвали лидером по устройству детей-сирот в семьи. В этом году в регионе не осталось ни одного детского дома, поскольку всех детей усыновили. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что взамен появляются центры поддержки сирот. Об этом сообщил телеканал "360".
Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала, что опыт Московской области должны распространить по всей стране, чтобы как можно больше детей, оставшихся без родителей, нашли новую семью.
"Мне очень важно узнать о вашей совершенно невероятной программе – о „Подмосковье без сирот“. Я получила конкретный вектор работы от президента, чтобы мы сократили количество сирот, и поэтому ваш опыт для меня наиболее важен, поскольку вы передовики. С этим никто не будет спорить", – сказала она.
В 2013 году в Московской области работало 44 детских дома. Теперь же они закрыты за ненадобностью. Вместо них откроются семейные центры, в которых будут работать уже с каждым конкретным оставшимся без родителей ребенком, чтобы оперативно найти ему приемную семью.
"Мы открыли семейные центры, для того чтобы, если вдруг ребенок окажется один, без родителей, мы быструю и качественную семью могли бы найти для опеки, заботы и внимания", — пояснил Воробьев.
Львова-Белова отметила, что одно только изменение название учреждения уже свидетельствует о том, что если ребенок и попадет туда, то только на время, поскольку ключевая цель — подбор для него семьи.
Губернатор МО Андрей Воробьев отметил, что в регионе также стараются эффективно реализовать программу предоставления жилья сиротам.
"Большая президентская программа по выдаче жилья детям-сиротам у нас тоже реализуется. Мы вторые в стране, наверное, по количеству жилья, которое предоставляем. Это около 800 квартир ежегодно", – рассказал он.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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