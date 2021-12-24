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Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи

Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи - РИА Новости, 24.12.2021

Московская область стала лидером страны по устройству сирот в семьи

Московскую область назвали лидером по устройству детей-сирот в семьи. В этом году в регионе не осталось ни одного детского дома, поскольку всех детей усыновили. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:27

2021-12-24T16:27

2021-12-24T16:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Московскую область назвали лидером по устройству детей-сирот в семьи. В этом году в регионе не осталось ни одного детского дома, поскольку всех детей усыновили. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что взамен появляются центры поддержки сирот. Об этом сообщил телеканал "360".Уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова рассказала, что опыт Московской области должны распространить по всей стране, чтобы как можно больше детей, оставшихся без родителей, нашли новую семью."Мне очень важно узнать о вашей совершенно невероятной программе – о „Подмосковье без сирот“. Я получила конкретный вектор работы от президента, чтобы мы сократили количество сирот, и поэтому ваш опыт для меня наиболее важен, поскольку вы передовики. С этим никто не будет спорить", – сказала она.В 2013 году в Московской области работало 44 детских дома. Теперь же они закрыты за ненадобностью. Вместо них откроются семейные центры, в которых будут работать уже с каждым конкретным оставшимся без родителей ребенком, чтобы оперативно найти ему приемную семью."Мы открыли семейные центры, для того чтобы, если вдруг ребенок окажется один, без родителей, мы быструю и качественную семью могли бы найти для опеки, заботы и внимания", — пояснил Воробьев.Львова-Белова отметила, что одно только изменение название учреждения уже свидетельствует о том, что если ребенок и попадет туда, то только на время, поскольку ключевая цель — подбор для него семьи.Губернатор МО Андрей Воробьев отметил, что в регионе также стараются эффективно реализовать программу предоставления жилья сиротам."Большая президентская программа по выдаче жилья детям-сиротам у нас тоже реализуется. Мы вторые в стране, наверное, по количеству жилья, которое предоставляем. Это около 800 квартир ежегодно", – рассказал он.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)