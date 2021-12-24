https://ria.ru/20211224/sintszyan-1765263011.html

Китай выступил против американского закона по Синьцзяну

Китай выступил против американского закона по Синьцзяну - РИА Новости, 24.12.2021

Китай выступил против американского закона по Синьцзяну

Китай решительно выступает против принятого в США закона о запрете импорта из Синьцзяна, Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:56

2021-12-24T06:56

2021-12-24T06:56

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ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Китай решительно выступает против принятого в США закона о запрете импорта из Синьцзяна, Пекин призывает Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и исправить ошибки, говорится в заявлении МИД КНР.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкционном преследовании тех, кто несет ответственность за использование подневольного труда в этом регионе.Отмечается, что "США неоднократно использовали Синьцзян в качестве предлога для фабрикации слухов и провоцирования инцидентов, по сути они под предлогом прав человека занимались политическими манипуляциями и экономической травлей, пытаясь подорвать стабильность и процветание Синьцзяна и сдержать развитие Китая"."Вновь хотим подчеркнуть, что дела Синьцзяна – это исключительно внутреннее дело Китая. Решимость китайского правительства и народа защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебима. Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать вопросы, связанные с Синьцзяном, для распространения лжи, вмешательства во внутренние дела Китая и сдерживания развития Китая", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.Подчеркивается, что Китай в дальнейшем будет реагировать в соответствии с развитием ситуации.Власти США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров - местного мусульманского населения - можно расценивать как геноцид. В Пекине категорически отвергают все обвинения.

https://ria.ru/20211223/sintszyan-1765213770.html

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в мире, сша, китай, джо байден, мид кнр