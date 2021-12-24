https://ria.ru/20211224/single-1765058723.html
Артур Пирожков и Клава Кока представили первый совместный сингл
Артур Пирожков и Клава Кока представили первый совместный сингл - РИА Новости, 24.12.2021
Артур Пирожков и Клава Кока представили первый совместный сингл
Шоумен и актер Алекандр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, и певица Клава Кока презентовали на многих цифровых платформах первый... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T00:27
2021-12-24T00:27
2021-12-24T00:27
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Алекандр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, и певица Клава Кока презентовали на многих цифровых платформах первый совместный сингл "Хочешь". В треке Кока поет о том, что хочет любви и романтики, а Пирожков о том, что готов ей все это дать. Однако у обоих непростые характеры. "Ты очень даже очень, но я тебя испорчу", — предупреждают друг друга музыканты.В комментариях у слушателей мнения разошлись. Некоторые написали, что "Хочешь" необходимо добавить в новогодний плейлист, а кто-то заявил, что это очередная штампованная песня — и ничего нового артисты не продемонстрировали.
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новости культуры, музыка, александр ревва, клава кока
Артур Пирожков и Клава Кока представили первый совместный сингл
Артур Пирожков и Клава Кока представили совместный сингл "Хочешь"
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Шоумен и актер Алекандр Ревва, более известный по сценическому псевдониму Артур Пирожков, и певица Клава Кока презентовали на многих цифровых платформах первый совместный сингл "Хочешь".
"Наш супер-хит-фит уже в Сети. Танцуйте и заряжайтесь нашим позитивом и красотой", — написали исполнители в своих Instagram-аккаунтах.
В треке Кока поет о том, что хочет любви и романтики, а Пирожков о том, что готов ей все это дать. Однако у обоих непростые характеры. "Ты очень даже очень, но я тебя испорчу", — предупреждают друг друга музыканты.
В комментариях у слушателей мнения разошлись. Некоторые написали, что "Хочешь" необходимо добавить в новогодний плейлист, а кто-то заявил, что это очередная штампованная песня — и ничего нового артисты не продемонстрировали.