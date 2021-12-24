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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211224/shutka-1765306208.html
В Кургане прокомментировали слова журналистки о ПЦР к конференции Путина
В Кургане прокомментировали слова журналистки о ПЦР к конференции Путина - РИА Новости, 24.12.2021
В Кургане прокомментировали слова журналистки о ПЦР к конференции Путина
Журналистка из Кургана Анна Шишминцева неудачно пошутила, заявив о том, что якобы прошла на пресс-конференцию президента России с неверной датой ПЦР и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:21
2021-12-24T12:50
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
манеж
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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Журналистка из Кургана Анна Шишминцева неудачно пошутила, заявив о том, что якобы прошла на пресс-конференцию президента России с неверной датой ПЦР и температурой, все журналисты из Курганской области сдавали ПЦР-тесты на COVID-19 группой, заявила в пятницу РИА Новости директор информационно-делового портала "Область 45" Татьяна Хильчук.В четверг Шишминцева после пресс-конференции Владимира Путина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости. В пятницу Шишминцева опубликовала новые сториз, в которых сообщила, что здорова, температуру объяснила волнением и недосыпом, а антиковидные справки у нее есть, потому что войти в "Манеж" без них невозможно."Я не подписана на Instagram Анны. Но могу сказать одно, что все ПЦР-тесты все региональные журналисты сдавали одновременно, группой, все было сделано. На эту тему шутить совершенно нельзя, это неуместно, и я рада, что она все свои шутки удалила", - сказала собеседница агентства.Директор не смогла уточнить, будут ли применены к сотруднице какие-либо санкции.В департаменте информационной и внутренней политики региона сообщили РИА Новости, что журналисты из Курганской области самостоятельно проходили аккредитацию на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, о датах прохождения ПЦР-тестирования они были информированы."Департамент информационной и внутренней политики не имеет полномочий по аккредитации журналистов на пресс-конференцию президента. Журналисты проходили ее самостоятельно. О датах прохождения ПЦР-тестирования они были информированы", - сообщили в департаменте.
https://ria.ru/20211224/press-konferentsiya-1765304568.html
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общество, владимир путин, манеж
12:21 24.12.2021 (обновлено: 12:50 24.12.2021)
 
В Кургане прокомментировали слова журналистки о ПЦР к конференции Путина

Начальница журналистки из Кургана назвала ее слова о ПЦР к пресс-конференции Путина шуткой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЧЕЛЯБИНСК/МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Журналистка из Кургана Анна Шишминцева неудачно пошутила, заявив о том, что якобы прошла на пресс-конференцию президента России с неверной датой ПЦР и температурой, все журналисты из Курганской области сдавали ПЦР-тесты на COVID-19 группой, заявила в пятницу РИА Новости директор информационно-делового портала "Область 45" Татьяна Хильчук.
В четверг Шишминцева после пресс-конференции Владимира Путина опубликовала в своем аккаунте в Instagram пост, в котором рассказала, что ее пропустили на пресс-конференцию с неправильными датами ПЦР-тестов. Позже пост был отредактирован и из него были удалена фраза о ПЦР-тестах, однако в СМИ сохранился скриншот сообщения, который имеется в распоряжении РИА Новости. В пятницу Шишминцева опубликовала новые сториз, в которых сообщила, что здорова, температуру объяснила волнением и недосыпом, а антиковидные справки у нее есть, потому что войти в "Манеж" без них невозможно.
"Я не подписана на Instagram Анны. Но могу сказать одно, что все ПЦР-тесты все региональные журналисты сдавали одновременно, группой, все было сделано. На эту тему шутить совершенно нельзя, это неуместно, и я рада, что она все свои шутки удалила", - сказала собеседница агентства.
Директор не смогла уточнить, будут ли применены к сотруднице какие-либо санкции.
В департаменте информационной и внутренней политики региона сообщили РИА Новости, что журналисты из Курганской области самостоятельно проходили аккредитацию на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, о датах прохождения ПЦР-тестирования они были информированы.
"Департамент информационной и внутренней политики не имеет полномочий по аккредитации журналистов на пресс-конференцию президента. Журналисты проходили ее самостоятельно. О датах прохождения ПЦР-тестирования они были информированы", - сообщили в департаменте.
Анна Шишминцева - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
12:12Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к Путину с температурой
 
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