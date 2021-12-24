https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html
Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя
Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя - РИА Новости, 24.12.2021
Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя
Верховный суд РФ отменил штраф фармацевтической компании, машина которой ехала по Москве без цифрового пропуска во время коронавирусных ограничений весной 2020... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T17:35
2021-12-24T17:35
2021-12-24T17:35
москва
верховный суд рф
ленинградское шоссе (москва)
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149152/56/1491525649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebbaa6c94ed30a85a47826fcf9d9ead9.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф фармацевтической компании, машина которой ехала по Москве без цифрового пропуска во время коронавирусных ограничений весной 2020 года, сказано в постановлении судебной коллегии.В марте прошлого года указом мэра в городе был введен режим повышенной готовности: закрылось большинство магазинов, кафе, кинотеатры, а из дома можно было выходить только по цифровому пропуску. Тогда водитель машины, принадлежащей компании, попался без пропуска на Ленинградском шоссе. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд, но представитель компании дошел до высшей инстанции.ВС РФ обратил внимание, что к моменту рассмотрения протокола в суде цифровые пропуска уже были отменены, как и наказания за их отсутствие. Закон имеет обратную силу, отметил суд."Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон", - решил суд, отменил штраф и прекратил дело.
https://ria.ru/20200619/1573168199.html
москва
ленинградское шоссе (москва)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149152/56/1491525649_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d886c2d83babff04939aed63b2d0283b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, верховный суд рф, ленинградское шоссе (москва), россия, коронавирус в россии
Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя
Верховный суд отменил водителю штраф за отсутствие цифрового пропуска во время ограничений