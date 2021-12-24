https://ria.ru/20211224/shtraf-1765384709.html

Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя

Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя - РИА Новости, 24.12.2021

Верховный суд отменил штраф за отсутствие цифрового пропуска у водителя

Верховный суд РФ отменил штраф фармацевтической компании, машина которой ехала по Москве без цифрового пропуска во время коронавирусных ограничений весной 2020... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:35

2021-12-24T17:35

2021-12-24T17:35

москва

верховный суд рф

ленинградское шоссе (москва)

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149152/56/1491525649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebbaa6c94ed30a85a47826fcf9d9ead9.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил штраф фармацевтической компании, машина которой ехала по Москве без цифрового пропуска во время коронавирусных ограничений весной 2020 года, сказано в постановлении судебной коллегии.В марте прошлого года указом мэра в городе был введен режим повышенной готовности: закрылось большинство магазинов, кафе, кинотеатры, а из дома можно было выходить только по цифровому пропуску. Тогда водитель машины, принадлежащей компании, попался без пропуска на Ленинградском шоссе. Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение санитарных норм.Это решение признали законным Мосгорсуд и кассационный суд, но представитель компании дошел до высшей инстанции.ВС РФ обратил внимание, что к моменту рассмотрения протокола в суде цифровые пропуска уже были отменены, как и наказания за их отсутствие. Закон имеет обратную силу, отметил суд."Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон", - решил суд, отменил штраф и прекратил дело.

https://ria.ru/20200619/1573168199.html

москва

ленинградское шоссе (москва)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, верховный суд рф, ленинградское шоссе (москва), россия, коронавирус в россии