https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html

В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием"

В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием" - РИА Новости, 24.12.2021

В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием"

Литва в случае одностороннего разрыва договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" должна будет выплатить штраф от 600 миллионов евро, заявил... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:42

2021-12-24T14:42

2021-12-24T14:48

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Литва в случае одностороннего разрыва договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" должна будет выплатить штраф от 600 миллионов евро, заявил председатель экономического комитета сейма Казис Старкявичюс в эфире литовского "Новостного радио"."В настоящее время, конечно, не только из-за белорусского кризиса цены на калий поднялись на космическую высоту. Цена уже в любом случае огромная. Если нам придется платить штраф (в случае, если договор "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" будет разорван в одностороннем порядке – ред.), то (начиная – ред.) не с 200 миллионов (евро - ред.), а с 600 миллионов… Мы в некоторые годы, можно посчитать, возили около 10 миллионов тонн калия… Это предварительные числа", - сказал он.По словам Старкявичюса, подобные суммы будут шоком для экономики Литвы. Он также подчеркнул, что договоры "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" являются долгосрочными до 2023 года.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку сообщил также глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html

https://ria.ru/20211219/palutskas-1764436053.html

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литва, сша, беларуськалий, гитанас науседа, в мире