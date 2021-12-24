14:42 24.12.2021 (обновлено: 14:48 24.12.2021)
В Литве оценили сумму штрафа из-за разрыва договора "Беларуськалием"
Депутат сейма: Литве грозит штраф от 600 млн евро за разрыв договора с "Беларуськалием"
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкВид на здание завода 4-го рудоуправления производителя калийных минеральных удобрений ОАО "Беларуськалий" в городе Солигорск
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Литва в случае одностороннего разрыва договора "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" должна будет выплатить штраф от 600 миллионов евро, заявил председатель экономического комитета сейма Казис Старкявичюс в эфире литовского "Новостного радио".
"В настоящее время, конечно, не только из-за белорусского кризиса цены на калий поднялись на космическую высоту. Цена уже в любом случае огромная. Если нам придется платить штраф (в случае, если договор "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" будет разорван в одностороннем порядке – ред.), то (начиная – ред.) не с 200 миллионов (евро - ред.), а с 600 миллионов… Мы в некоторые годы, можно посчитать, возили около 10 миллионов тонн калия… Это предварительные числа", - сказал он.
По словам Старкявичюса, подобные суммы будут шоком для экономики Литвы. Он также подчеркнул, что договоры "Литовских железных дорог" с "Беларуськалием" являются долгосрочными до 2023 года.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. О своем намерении уйти в отставку сообщил также глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
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